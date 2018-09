Koko kansan liikuntapääkaupunki

Jyväskylä on saanut positiivista huomiota koko maassa, kun liikuntapääkaupunki-hanke on levinnyt kaiken kansan tietoisuuteen. Hippos2020 on kiinnittänyt urheilupäättäjien katseet, mutta tosiasiassa kysymys on paljon laajemmasta kokonaisuudesta.

Tulevaisuuden Hippos on ydin, mutta tärkeintä on se, miten me toteutamme liikuntapääkaupungin ajatusta koko Jyväskylän alueella.

Koulutus ja tutkimus hyödyntävät urheilijoita ja arki-liikkujia. Urheiluakatemia ja urheilulukio monipuolistavat polkuja kohti urheilumenestystä.

Innovaatiot mahdollistavat uudet hyödyt kuluttajille ja tulevaisuuden työpaikkoja keskisuomalaisille. Kaupunkisuunnittelu tukee työmatkaliikuntaa ja innostaa jokaista meistä liikkumaan hieman enemmän. Kokonaisvaltaiset hyödyt ovat potentiaaliltaan valtavat.

Liikuntapääkaupunki onkin suuria ja pieniä tekoja. Suuret teot on helppo havaita, mutta turhan usein ne keskittyvät huippu-urheiluun ja suosivat varakkaita ihmisiä.

Pienet teot ovat yleensä niitä, jotka vaikuttavat eniten meidän tavallisten liikkujien arjessa. Ne ovat kaikkien kukkarolle sopivia käyttömaksuja ja sosiaalitilojen perusparannuksia liikuntapaikoille ympäri Jyväskylää.

Kuokkalan graniitti on edelleen päivittämättä ja Viitaniemen huoltorakennus kaipaisi kasvojenkohotusta, siinä missä myös Koskenharjun kentän sosiaalitilat.

Koripallokoreja voisi lisäillä ympäri kaupunkia ja laittaa korien ympärille kunnon asfaltin. Varmasti monia muitakin kohteita on, joita nimetä. Pieniä asioita kaupungille, mutta isoja kaupunkilaisille.

Pelkästään suurilla puheilla ja upeilla havainnekuvilla emme lunasta liikuntapääkaupungin arvoa. Sitä varten tarvitsemme myös pieniä tekoja, jotka koskettavat meitä kaikkia. Yhdessä nämä pienet ja suuret teot luovat liikuntapääkaupunkin.

Onneksi suunta on oikea ja tavoite saavutettavissa.

Joonas Könttä

kaupunginvaltuutettu (kesk.)

maakuntavaltuutettu

Jyväskylä