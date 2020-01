Konilannotko on vaarallinen

Paunun kiertoliittymän turvallisuuden parantamiseen on Jämsän kaupungin talousarviossa 2020 varattu 280 000 euroa.Jämsänkosken taajamassa on liikenteellisesti yhtä vaarallinen alue yhtenäiskoulun oppilaille. Konilannotkon risteysalue on turvaton varsinkin aamuisin, kun koulun oppilaita tuodaan autoilla kouluun.

Koululaisten ja raskaan liikenteen kulkureitit risteävät Konilannotkossa. Rahat voitaisiin myöntää 2020 Jämsän kaupungin lisätalousarviossa.

Koskentien pysäköinti- ja liikennejärjestelyt 865 000 euroa tulee poistaa talousarviosta tai siirtää myöhemmäksi, koska tie on hyvässä kunnossa.

Tästä Koskentiehen varatusta rahasta voitaisiin tehdä Konilannotkon risteysalueen parantaminen. Suunnittelu olisi hyvä tehdä tänä vuonna ja toteutus sen jälkeen.

Jyrki Kokko

valtuustoryhmän pj.

Uusi Suunta Jämsä -ryhmä

Jämsä