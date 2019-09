Konserttisali ja Jyväskylän ilme

Jyväskylän kaupungin tämän syksyn Aaltoja -julkaisussa esitelty kulttuuritarjonta on runsasta, tasokasta ja houkuttelevaa. Edustettuina ovat teatteri, eri museot, kirjasto sekä Jyväskylän Sinfonia erinomaisine ohjelmistoineen.

Kulttuuritoimijoiden haastatteluista ilmenevät tulevaisuuden toiveet ja meneillään olevat suunnitelmat ja hankkeet. Erityisen kiinnostava oli hallintokortteliin tulevaksi aiottu kokonaisuus, josta on aiemminkin keskusteltu.

Hanke on siis oikeasti työn alla ja sitä vetää keskustan kehittämisen projektipäällikkö Janne Viitamies kulttuurikohderyhmineen. Lehdessä esitetty kuvallinen hahmotelma on kiinnostava, avara ja valoisa kompleksi. Tilat punoutuvat toisiinsa, joten siellä voi vaivattomasti liikkua kulttuurikohteesta toiseen. Tähän yhteyteen on toivottu myös tulevan konserttisalin sijoittuvan.

Itse ehdotin jo aiemmin Alvar Aallon suunnitelman toteuttamista paikalle, johon hän on piirtänyt korttelin ydinrakennelman. Hintaa varmaan kertyisi. Siihenhän aina vedotaan, että hanke voidaan sitten haudata.

Kamarineuvos Erkki Fredrikson ehdottaa (Ksml 25.9.) konserttisalin paikaksi Lyseo-rakennuksen takaosaa. Muu osa rakennuksesta toimisi ns. aputiloina. Fredrikson pitää etuna toteuttamisen halpuutta uudisrakentamiseen verrattuna.

Onhan se omalla tavallaan ihan hyvä idea – mutta miksi Jyväskylä ei saisi ansaita myös toista upeaa rakennelmaa, josta nyt parhaillaan kootaan esitystä?

Nämä samanaikaiset eritahoiset esitykset haittaavat jatkuvasti asioiden etenemistä. Antakaamme yllä mainitun projektiryhmän työstää rauhassa esitystään kaupungin hallinnolle.

Halpuutta ja kalleutta ei aina pitäisi esittää joko puolloksi tai esteeksi. Sen sijaan voi kysyä, olemmeko todella kulttuurikaupunki, sillä urheilukampus – oli se miten kallis ja näyttävä tahansa – ei yksin riitä.