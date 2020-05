Korkea- kulttuurin hinta

Jyväskylän Kaupunginteatteri ja Sinfoniaorkesteri ovat toimineet jatkuvasti veronmaksajien merkittävällä tuella.

Teatterin tulot olivat viime vuoden tilinpäätöksen mukaan 1,461 Me ja menot 6,142 Me eli nettomeno 4,681 Me. Orkesterin tulot olivat tuolloin 0,446 Me ja menot 3,228 Me eli nettomeno 2,782 Me. Yhteensä verorahoja käytettiin vuonna 2019 teatteri- ja sinfonialaitosten tukemiseen 7,463 Me.

Vuoden 2019 Jyväskylän tilinpäätös osoitti alijäämä 31,2 Me. Tästä saadaan laskemalla, että teatteri- ja sinfonia muodostivat alijäämästä noin 24%. Kulttuuria pitää olla, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.