Koronakriisiä oikaisemaan

Suomi on täysin ennennäkemättömässä tilanteessa. Suuri lisävelanotto hirvittää monia.

Velkakeskustelussa on vasemmalta muistutettu, että suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomen kokonaisvelkataakka on vielä varsin maltillinen verrattuna muihin euromaihin ja että Euroopan keskuspankki pyrkii turvaamaan euroalueen vakauden, jopa mitätöimällä jäsenmaiden velkoja. Oikealta kuitenkin nostetaan esiin velkaantumisen nopeus.

Valtionvelasta tärkein muistettava asia on, ettei merkitsevä luku ole absoluuttinen velkasumma vaan velan suhde BKT:hen. Voimme heikentää velkasuhdetta paitsi lainaamalla, myös tekemällä politiikkaa, joka supistaa BKT:ta tai hidastaa sen kasvua: aiheuttamalla työttömyyttä, sairautta, koulupudokkuutta, ja pahoinvointia. Riittämättömät kriisituet tai elvytys, sekä väärin ajoitetut leikkaukset ja veronkorotukset voivat johtaa huonompaan velkasuhteeseen kuin velanotto!

Suomen täytyy rakentaa kokonaisvaltainen suunnitelma, jolla talous saadaan kestävälle pohjalle 2020-luvulla. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) peräänkuuluttaa tarvetta tehdä jo syksyn budjettiriihessä päätöksiä talouden tulevista tasapainotustoimista.

Tästä on haettu ristiriitaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) lausuntoihin, että nyt ei ole sopeutusvaihe vaan akuutti kriisinhoitovaihe, jota seuraa elvytysvaihe ennen kuin on sopeutuksen aika. Rakenteelliset uudistukset ja sopeutus eivät kuitenkaan ole ristiriidassa kriisinhoidon tai elvytyksen kanssa, vaan toistensa väistämättömät kääntöpuolet.

Erityisesti kokoomuksen puheissa ovat menneet sekaisin kriisinhoito ja elvytys. Kokoomus kritisoi eduskunnassa panostuksia koulutukseen ja kunnille, vaikka ne eivät ole lisämenoja vaan pyrkivät takaamaan normaalin toiminnan jatkuvuuden.

Elvytys tehdään kriisimenojen päälle ja Vihriälän talousasiantuntijaryhmä esittää sille kooksi kahta prosenttia BKT:sta. Se on noin puolet siitä, mitä kriisinhoidon kulut ovat. Mittakaava on suunnilleen sama kuin Saksassa ja Tanskassa, eli mistään holtittomasta ”rahalingosta” ei ole kyse.

Nyt on keskitettävä kaikki voimat pandemiavahinkojen minimointiin. Sitten on elvytettävä tehokkaasti, jotta työttömyys, julkistalouden vaje ja siten tarve leikkauksille ja veronkorotuksille jää mahdollisimman pieneksi.

Jos nyt aletaan taistella sopeutustoimista, tuhlataan voimavaroja ja pahimmillaan syvennetään kuoppaa. Sen sijaan rakenteellisten uudistusten valmistelu on aloitettava jo syksyllä ja tehtävä ne linjaukset, joita lähdetään viemään eteenpäin.

Väännöt paikallisesta sopimisesta ja sotesta ovat osoittaneet, että rakenteellisten uudistusten toteutus vie aikaa. Takaraja näiden toimien voimaantulolle on 2023, joten päätökset on tehtävä viimeistään 2022. Koska talouden tasapainotus vie koko vuosikymmenen, uudistusten valmisteluun on syytä ottaa mukaan myös oppositiopuolueet. Vastuu päätöksistä kuuluu kuitenkin tälle hallitukselle.