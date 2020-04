Koronan jälkeistä aikaa kohti

Päättäjät ovat tehneet eduskunnassa ja maan hallituksessa kovia päätöksiä suomalaisten terveyden ja elämän turvaamiseksi.

Elämme todennäköisesti sodanjälkeisen aikamme pahinta kriisiä. Ministerimme ovat kovemmassa paikassa kuin yksikään hallitus Ahon 1990-luvun alun hallituksen jälkeen.

Kaikki toimet, joilla voidaan suojata kansalaisten elämää, on tehtävä ja ne tehdään. Huoltovarmuus on jo noussut uuteen arvostukseen kun lääkkeiden, hoitotarvikkeiden ja elintarvikkeiden tarve on kova.

Onni on siinä, että Suomi on paljon paremmin varautunut tällaisiin kriiseihin, kuin moni muu valtio Euroopassa. Sota-ajan opetukset ovat tällä tavoin sisäänkirjoitettuina meilläkin, jotka emme sitä aikaa itse ole eläneet.

Ongelmitta ei kuitenkaan kaikki ole mennyt. Sen osoittaa esimerkiksi hengityssuojainten hankinnassa tapahtuneet möhläykset. Virheet perataan läpikotaisin.

On aivan selvää, että tämä kriisi opettaa koko yhteiskuntaamme. Suomen parempi kriisivalmius nousee varmasti päätöksenteossa, eduskunnassa ja kuntapolitiikassa keskeiseksi asiaksi, monien viime vuosina vallinneiden köykäisten politiikan teemojen tilalle.

Valmiuslain uudistaminen ja muu varautuminen on olennainen osa koronan jälkeistä päätöksentekoa.

Suomen talous on sukeltanut todella syvään lamaan. Edessä ovat kovat taloudelliset päätökset ja leikkaukset.

Kun selviämme tästä epidemiasta, tarvitsemme uuden yhteiskuntasopimuksen, jolla saadaan Suomi uudelleen kasvuun.

Sitä ennen jokaisen on tehtävä parhaansa, kansalaisen, jotta suojaa itseään ja läheisiä koronalta ja päätöksentekijän, jotta Suomi selviää. Enempää ei voi vaatia.