Koronapandemia ja sen opetukset

Koronavirus on tuonut omat haasteensa niin hallitukselle kuin muillekin viranomaisille. Esiin on tullut myös se, ettei Suomen valmius kriisitilanteisiin ollutkaan ihan niin hyvällä tasolla, mitä on luultu tai annettu ymmärtää.

Kriisitilanne vaatii myös johtajilta selkärankaa ja selkeitä päätöksiä. On osattava myös nöyrtyä ja ottaa vastuu virheistä.

Pääpiirteittäin hallitus on varmasti yrittänyt hoitaa koronakriisiä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ehkä tietyissä asioissa näkyy vielä nuoren hallituksen epävarmuus ja kokemattomuus elämästä. Tämä kriisi tuo myös oppia heille ja koko eduskunnalle. Ei kannattaisi vähätellä asioita tai antaa ylioptimisia lausuntoja, jos niillä ei ole pohjaa.

Niin eduskuntaan, hallitukseen kuin tärkeisiin viranomaistehtäviin, kuten mm. Huoltovarmuuskeskukseen ja Business Finlandiin, pitää löytää parhaat mahdolliset osaajat. Ei niin, että puoluetuolileikissä jaetaan vastuunalaisia ministeripaikkoja ”sulle mulle” menetelmällä, vaikka ko. henkilöllä ei olisi riittävää pätevyyttä tehtävään.

Nyt vastuuta on pompoteltu henkilöltä toiselle ja asioista on puutunut selkeät toimintaohjeet. Tämä ei ole hyvää johtamista. Kriisitilanteissa, joissa päätökset pitää tehdä nopeasti ja jämäkästi, osaaminen korostuu ja päätöksillä pitää varmistaa suomalaisten elämä ja perusturvallisuus.

Lisäksi tämä varmasti opetti hallitukselle, ettei raha kasva puissa ja veronmaksajan piikkikin on rajallinen. Hallitus jakoi kauden alussa rahaa kuin ”tuulen viemää”. Palkattiin kaverit (82) avustajiksi kovalla palkalla, annettiin avustuksia täysin kohtuuttomia summia Suomen ulkopuolelle sormia napsauttamalla, mutta samalla rahaa ei löytynyt edelleenkään suomalaisille vähäosaisille, kodittomille tai vanhuksille. Nyt niillekin rahoille olisi ollut käyttöä.

Maalaisjärki unohtui pahasti niin hallitukselta, Huoltovarmuuskeskukselta kuin Business Finlandilta. Silloin kun raha kohdistetaan oikein, on rahan jakaminen ja velanotto perusteltua, mutta siinä pitää olla maalaisjärki mukana.

Korona on aiheuttanut paljon muutoksia elämään. Se on tuonut paljon haasteita, mutta samalla se voi antaa myös paljon positiivista tulevaisuuteen. Joskus on hyvä, kun tulee totaalinen elämänmuutos perinteisestä orvanpyörästä, mihin moni ajautuu huomaamatta.

Korona tuo monen elämään surua ja paljon haasteita. Kolikon toinen puoli on, että se voi herättää ajattelemaan asioita toisella tavalla, nyt kun on tullut ns. pakollinen pysähtyminen ja asioita joutuu tai saa tehdä eritavalla kuin ennen.

Se voi muuttaa perusrutiineja pysyvästi ja tuoda elämään aivan uudenlaista virtaa ja positiivisuutta. Voimme ajatella samasta asiasta joko negatiivisesti ja voivotella asiaa päivästä toiseen tai sitten ajatella saman asian positiivisesti ja nähdä sen tuovan uusia arvoja elämään.

Negatiivisuus on raskasta ja se harvoin vie asioita eteenpäin, kun taas positiivisella ajattelulla hankalatkin asiat saavat aivan uuden näkökannan, eikä asiat tunnukaan enää niin haastavilta.

Pyritään siis löytämään positiivisia ajatuksia ja asioita koronan keskellä ja käännetään sekin meidän voimavaraksi nyt ja tulevaisuudessa.