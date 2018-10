Korpilahden omituinen ongelma linjuri- pysäkistä

Korpilahden kirkonkylästä poistettiin linja-autoasema varsin vähin puhein ja vähässä ajassa.

Vahvistetussa kaavassa ollutta palvelutoimintoa ei viitsitty edes ajatella jatkettavaksi, vaan linja-autoliikenteen järjestelyt jätettiin liikenneinsinöörille, jotta parille pysäkille saataisiin piirretyksi paikat tien varsilta.

Liikenneinsinöörin mukaan erillistä linja-autojen pysähtymispaikkaa ei voida ajatella, koska kaupunki ei omista maata sopivista kohdista.

Tuollainen avuttomuus on outoa. Tähän saakka kaupunki on rutiininomaisesti ottanut liikennealueiksi muiden omistamia maita. Kaavoja uusittaessa maan omistussuhteissa on tehty muutoksia aina tarpeen tullen.

Korpilahdella on meneillään kaksi kaavamuutosta juuri sillä alueella, johon linjuriliikenne siirrettiin tilapäisenä järjestelynä kaavoitustoimen saatua linja-autoaseman hävitetyksi. Näissä kaavahankkeissa on tilaisuus turvata linja-autoliikenteelle siedettävät olosuhteet Korpilahdellakin.

Enteet ovat kuitenkin synkkiä. Tilapäiselle linjurien lähtöpaikalle on tuotu vain paikallisliikenteen pysäkkimerkit.

Onko kaupungin liikennepäättäjillä tosiaan tarkoitus häätää pikavuorot ja pitemmän matkan vakiovuorotkin pois kylältä…

Olli J. Ojanen

tietokirjailija

Jyväskylä, Korpilahti