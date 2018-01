Kotihoidon hätähuuto

Jyväskylän kaupungin kotihoidossa otettiin käyttöön joulukuun 2016 alussa toiminnanohjausjärjestelmä, jolla optimoidaan mm. kotihoidon hoitajien kotikäynnit.

Nyt kokemusta uudesta kotihoidon toimintakulttuurista on reilu vuosi. Tilanne kotihoidossa on muuttunut kaoottiseksi, josta kärsivät niin asiakkaat kuin työntekijätkin.

Kaaos johtuu siitä, että asiakasmäärät ovat lisääntyneet eikä toiminnanohjausjärjestelmä pysty järkevästi ratkaisemaan hoitajien asiakaskäyntilistoja. Me hoitajat olemme menettäneet mahdollisuuden oman työmme suunnitteluun ja hallitsemiseen.

Työtahtimme on muuttunut jatkuvaksi kiireeksi, joudumme tekemään työmme ns. juosten kusten. Hoitovirheet ja asiakkaiden sekä omaisten tyytymättömyys ovat lisääntyneet.

Olemme todellisessa kriisitilanteessa kotihoidon kentällä. Pian tapahtuu jotain kohtalokasta, koska kiire on valtava ja hoitajat ovat lopenuupuneita. Vastikään uutisoitiin Espoon kaupungin kotihoidon tilanteesta. Kiire ja tiedonkulun ongelmat olivat vaatineet jo vanhuksen kuoleman (HS 13.1.).

Sairaslomat ovat lisääntyneet ja sijaisia on ajoittain vaikea saada. Olemme väsyneitä ja surullisia, koska emme saa tehdä työtämme kunnolla.

Työn optimointi toiminnanohjausjärjestelmän kautta ja hoitajien liian vähäinen määrä on johtanut siihen, että hoitajien asiakaskäyntien määrä on kasvanut niin suureksi, että useina työvuoroina hoitajan on mahdotonta pitää edes lakisääteistä ruokataukoa, kahvitauosta puhumattakaan.

Lisäksi joudumme usein tekemään tuplavuoroja eli aamuvuoron päätteeksi iltavuoron, mikä merkitsee n. 15 tunnin työpäivää. Emme aina edes saa tehdystä tuplavuorosta korvaavaa vapaapäivää, koska työntekijöitä ja sijaisia ei löydy korvaamaan vapaapäiviä. Kuka jaksaa tehdä työtä tauotta jatkuvasti?

Me kotihoidossa hoidamme pääasiassa vanhoja ja sairaita ihmisiä ja heidän kuuluisi saada turvallista ja hyvää hoitoa. Tämä ei nyt toteudu ja olemme todella huolissamme tilanteesta. Kotihoitoon tulisi pikaisesti saada suositukset hoitajamitoituksesta samalla tavoin kuten esim. palvelutaloissa.

Ongelmana on myös se, että meille ei ole varattu aikaa hoitotyön turvallisuuden takaamiseksi ns. raportointiaikaa eli asiakkaiden asioista kertominen työvuoron vaihtuessa.

Hoitotyössä myös kirjaaminen on oleellista, mutta siihenkään ei ole varattu aikaa. Joudumme myös vastaamaan puheluihin, tekemään monenlaista muutakin työtä kotikäyntien ohella.

Näihin työnkuvaan kuuluviin tehtäviin ei ole varattu lainkaan aikaa. Tästä seuraa, että tekemämme kotikäynnit ovat hyvin lyhyitä, että selviäisimme työajan puitteissa kaikista velvoitteistamme ja työtehtävistämme.

Työvuoron aikana tapahtuviin yllättäviin muutoksiin ei ole varattu yhtään aikaa, mikäli asiakas tarvitseekin enemmän aikaa esimerkiksi huonontuneen voinnin vuoksi.

Joudumme kirimään aikataulua entisestään tai jäämään ylitöihin saadaksemme edes välttämättömimmät työt tehtyä. Kummassakin tapauksessa hoitaja väsyy, kun tämä on jatkuvaa.

Nykymenolla meille ei anneta mahdollisuutta hoitaa työtämme hyvin ja turvallisesti. Kuka auttaisi meitä? Tarvitsemme kipeästi lisää käsipareja hoitamaan ikäihmisiämme ja lisää korvia, joilla on aikaa kuunnella mielentervysongelmaisia asiakkaitamme.

Haluamme tehdä työmme hyvin, välitämme asiakkaistamme ja he ovat ansainneet parhaan mahdollisen ja kiireettömän hoidon ja kohtaamisen hoitajan kanssa. Antakaa meille siihen mahdollisuus.

Vetoamme perusturvalautakuntaan ja kaupungin päättäviin elimiin. Me tarvitsemme kipeästi tukeanne ja lisää työvoimaa.

Kuten myös Superin puheenjohtaja Silja Paavola totesi Iltalehdessä (13.1.), meillä on todellinen hätä ja tuntuu etteivät päättäjämme ymmärrä, kuinka järjetön kotihoidon tilanne on.

42 kotihoidon työntekijää

