Kotihoidossa olevia ikäihmisiä ei pidä nyt jättää yksin

Kotihoitoon tarvitaan lisää yksilöllisyyttä ja voimavaroja. Miten sairaat ikäihmiset pääsevät tällä hetkellä tarvitsemaansa hoitoon?

Miten Jyväskylän kotihoito on varautunut vellomassa olevaan koronavirustilanteeseen?

Saavatko pelokkaat ikäihmiset tarvitsemaansa henkistä tukea konkreettisten palvelujen lisäksi?

Nyt kun kaikki kodin ulkopuoliset tilaisuudet ikäihmisille perutaan, on erittäin tärkeää, että kotihoidon palveluja saavat saisivat konkreettisten palvelujen lisäksi henkistä tukea pelkojen poistamiseksi ja lisääntyvän yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

Tämä siksi, että läheisten vierailut ja ilahduttaminenkin on kieltolistalla. Jos vain kotipalvelu avaa oven ja sieltä saapuu oikea ihminen, työntekijän roolista tulee ainutkertainen.

Hoitajilla tulee olla aikaa kohdata ikäihminen ihmisarvoisesti ja häntä kunnioittaen.

Tässä kriisitilanteessa yksilöllisten palvelujen ymmärtäminen ikäihmisille korostuu, sillä jokainen kokee sairastumisen vaaran eri tavalla. Joku esim. odottaessaan leikkausta voi eristäytyä kokonaan kotiin, eikä päästä ketään ovesta sisään.

Näissä tapauksissa digitaalisten palvelujen merkitys korostuu ja niiden käytössä ystävällinen ja pelkoja hälventävä tuki on ensiarvoisen tärkeää.

Nyt tarvitaan kotihoidon palvelujen lisäksi vapaaehtoisia ja ystäviä, jotka ovat ikäihmisiä lähellä tukemassa ja hälventämässä erilaisia pelkoja.

Mielen rauha takaa arjen sujumisen omassa kodissa ja omissa oloissa. Tätä mielen rauhaa me myös eläkeläisyhdistysten ystäväpalveluilla voimme olla varmistamassa.

Nyt on löydettävä uusia yhteydenpitomuotoja myös niille, jotka eivät vielä ole kotihoidon palvelujen parissa, mutta tilanteessa, että niitä hakevat ja niitä tarvitsisivat.

Etähoivaa on kehitettävä mutta niitä, jotka eivät tähän pysty, ei saa jättää avun ulkopuolelle. Kotihoito ja hoiva, sai ikäihminen sen kunnalta tai yksityiseltä, on oltava luotettavaa erityisesti digitaalisesti annettuna.

Hoivan ja hoidon antajan on varmistuttava, että ikäihminen ymmärtää ohjeet ja neuvot ja että hän noudattaa niitä.

Digisuhteen on oltava ehdottoman luotettava.

Jokainen ikäihminen haluaa asua rakkaassa kodissa niin kauan kuin se tukipalvelujen kanssa on mahdollista, mutta me ikäihmiset tarvitsemme monenlaisia, kohtuuhintaisia asumismuotoja, joissa digitaalisten etähoivapalvelujen saanti erilaisten epidemioiden aikana on taattu.