Kotimainen ruoka on reilu valinta

Viimeiset vuodet ovat olleet kotimaiselle ruoantuottajalle kovia. Krimin kriisin myötä tuottajan pussiin iskivät ensin Venäjän pakotteet. Tätä seurasi ennätyksellisen sateinen vuosi. Ääripäästä toiseen liikuttiin viime kesänä, kun kuivuus kuivatti pellot ja kaivot.

Tämä ei ikävä kyllä ole vielä koko kuva. Jo pitkään maataloustuottajat ovat tuskailleet tilanteessa, jossa tuotetusta ruoasta ei saada kohtuullista tuloa. Kulut ovat tuottoja suuremmat. Tilanne on kestämätön.

Suomalainen ruoantuotanto on turvattava. Kysymys on paitsi suomalaisen ruoan tulevaisuudesta myös huoltovarmuudesta. Apua tähän tilanteeseen saataisiin tuomalla kauppoihin kotimaisen “reilun kaupan” leima. Leima voitaisiin antaa tuotteille, joista tuottaja on saanut vähintään kohtuullisen osuuden lompakkoonsa.

Jokainen voi kuluttajana tehdä kaupassa tuottajan kannalta reiluja valintoja valitsemalla ostoskoriin kotimaista ruokaa. Tämä pitää tehdä kuluttajalle entistä helpommaksi.Tuodaan reilun kaupan pelisäännöt näkyväksi ruokahyllyille.

Joonas Könttä

kansanedustajaehdokas (kesk.)

kaupunginvaltuutettu

maakuntavaltuutettu

Jyväskylä