Kotimaisen lampaan syönti on ekoteko

Punainen liha tuntuu olevan esimerkiksi WWF:n ja monien muiden luonnonsuojelijoiden hampaissa. Eikö heitä lainkaan kiinnosta Suomen luonnon monimuotoisuus?

Uhanalaisista lajeistamme noin 420 elelee perinnebiotoopeissa, kuten laitumella, joita Suomessa on noin 20 000 hehtaaria. Vertailuna Suomessa on metsätalousmaata 22,8 miljoonaa hehtaaria. Esimerkiksi vanhojen kangasmetsien uhanalaisista lajeista, joita on 150, pidetään kovaa porua.

Laiduntavat kotieläimet pitävät yllä näitä perinnebiotooppeja. Kun karjatilat vähenevät, myös uhanalaiset kasvit ja hyönteiset sekä niiden mukana monet linnut joutuvat vaikeuksiin elintilan kadotessa.

Hiilinieluista ja hiilen kierrosta puhuttaessa unohdetaan myös usein sen sidonnan kannalta merkitykselliset nurmet.

Suomessa on huima määrä peltoja, joita ei tulisi hyödynnettyä ilman kotieläimiä. Niissä ei voi kasvattaa leipäviljaa tai palkokasveja, mutta nurmea pellot tuottavat hyvin. Esimerkiksi Valiolla on kehitteillä hiilineutraali maidontuotanto, nimenomaan nurmien hiilinielua hyödyntäen.Tässä Valion maidon tuotannossa ja kotimaisessa punaisen lihan tuotannossa yleensä esimerkiksi nautojen ruokinnassa ei käytetä soijaa.

Itse en pidä tofun ja muiden soijapohjaisten tuotteiden käytöstä. Yhtenä syynä kuljetusmatkat ja toisena parakvatti kasvinsuojeluaine, joka tutkitusti aiheuttaa eteläamerikkalaisessa soijantuotannossa ainakin viljelijöille syöpää. Soijan syöjät siis myös osallistuvat vapaaehtoiseen ihmiskokeeseen kuluttajapuolella.

Kun verrataan päästöjä puhutaan aina kiloista. Kaikki ymmärtävät ettei kukaan syö porkkanakilon sijaan kiloa lihaa, koska energiantarve tyydyttyy vähemmällä.

Jos päästöjä lasketaan ruuasta saatua kalorimäärää kohti, lihan päästöt ovat yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan pienemmät kuin esimerkiksi salaatin.

Tutkija Perttu Virkajärven mukaan kaksi kivihiilivoimalaa tuottaa saman verran päästöjä kuin koko Suomen maatalous. Kivihiiltä poltetaan Suomessa eniten niissä kaupungeissa, missä vihreiden valta päättäjinä on suurin. Lihan käyttöä voi toki vähentää terveyssyistä, kuten syömistä ylipäänsäkin. Toivon myös kotimaisten valkuaiskasvien käyttöä ja viljelyä lisää.

Kannattaa syödä monipuolisesti ja kohtuullisesti kotimaista puhdasta ruokaa. Näin välttää samalla ruuan kuljettamisen päästöt.

Anne Kalmari

kansanedustaja (kesk.)

eduskunnan ruokaryhmän pj.

maa- ja metsätalousvaliokunnan pj.

Kivijärvi