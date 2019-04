Kotouttaminen sanana pitäisi kieltää

Koko kotouttaminen-sana pitäisi kieltää. Kotouttaminen on henkilöön ulkoapäin tehtävää toimintaa, jolla suomalaiset uskovat sopeuttavansa henkilöt suomalaiseen yhteiskuntaan. Sana pitäisi kaikessa yhteydessä muuttaa kotoutumiseksi, joka on henkilöstä ja hänen tahdostaan riippuvaa toimintaa.

Asuin Itä-Suomessa pitkään kotoutumatta. Kun 10 vuotta tuli täyteen, tein päätöksen kotoutua. Kuinka paljon tänne muuttavat henkilöt haluavat kotoutua? Haluaako tulija tunnustaa tasa-arvon ja jakamattoman ihmisarvon myös naisille?

Aasiasta tulevat kotoutuvat Suomeen hyvin. Heidän työllistymisensä on jopa kantasuomalaisia parempaa. Afganistanissa, Irakissa ja Somaliassa syntyneistä on kymmenen vuoden Suomessa oleskelun jälkeen vain noin neljännes työllistynyt. Keskustelu on hankalaa, sillä rasisti-leima on herkässä. Tabu keskustelussa on uskonto, varsinkin jos kyseessä on islam.

Päivi Korpivaara

Jyväskylä