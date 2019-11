Koulu on kylämme sydän

Emme voi käsittää jatkuvaa intoa lakkauttaa pian 100-vuotias Saarenmaan koulumme, ainut kylämme peruspalvelu.

Koulu merkitsee kylällemme paljon enemmän kuin kaupunkien ja taajamien isot koululaitokset.

Se on luonnonläheinen ja turvallinen ponnahduslauta lapsille, kohtauspaikka kaiken ikäisille, harrastuspaikka kylän lapsille, nuorille ja aikuisille. Sinne tullaan harrastamaan liikuntaa kauempaankin, kun muualle ei mahdu.

Kuntojumpassa tänä syksynä on ollut yli 20 kävijää ja muut liikuntaryhmät lisäksi. Koulu kenttineen on lähin liikuntapaikkamme ympäri vuoden.

Kylämme joulumyyjäisille, kirppareille ja kesätapahtumille koulu on elintärkeä.

Saarenmaan koulu on esimerkillinen kohde kaupunkistrategian toteutumiselle. Siinähän painotetaan yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja liikuntaharrastusten mahdollistamista kaikille.

Miksi kylämme ei voisi kuulua tämän kaupunkistrategian piiriin?

Oppilasmäärä kasvaa. Ensi vuoden oppilasennusteissa Saarenmaalla olisi 45 oppilasta, nyt 41.

Kylälle on muuttanut uusia perheitä, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Muuttoliike myös kiihtyy. Täällä on paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät enää kauan pärjää kotona ja joiden tilalle muuttaa isolla todennäköisyydellä juuri lapsiperheitä.

Koulun sisäilma on puhuttanut. Tänä syksynä koululla viimein tehtiin uutta sisäilmatutkimusta, mutta esiin tuli vain aiemmassa kuntokartoituksessa todettuja seikkoja. Mikään ei viime vuosina ole siis oleellisesti koululla muuttunut. Lapset voivat hyvin.

Säästö koulun lakkautuksesta olisi vähäinen, jos sitä lopulta tulisi lainkaan. Ihmisten hyvinvointia ei rahassa voi mitata.

Tyhjät kiinteistöt mukaan lukien koulurakennukset ovat iso menoerä kaupungille. Ja nyt koulun ylläpito on kyseenalaisesti saatu näyttämään kalliilta suurilla tilavuokrilla. Liikuntapaikkana kaupunki joutuisi todennäköisesti silti koulun toista rakennusta ylläpitämään.

Läntinen Palokka kasvaa jatkuvasti ja lisätiloja tarvitaan. Pitäisi löytyä myös väistötiloja poikkeustilanteisiin.

Savulahden kouluun eivät pääse edes vieressä asuvat oppilaat, heidät kuljetetaan muualle kouluun.

Saarenmaan koulun jälkkäriryhmä on myös todella iso, noin 20 oppilasta. Hajautettunakin koulun oppilaat kasvattavat kohdekoulunsa jälkkäriryhmiä huomattavasti, ja jo ennestään ainakin Keski-Palokan ryhmät ovat täynnä.

Mikään niistä syistä, joilla koulu sai keväällä lisäaikaa, ei ole muuttunut. Läntinen Palokka kasvaa ja koulut ovat yhä ahtaita. Koulumme ei ole edes Jyväskylän pienin.

Lapsivaikutusten arviointikin pitäisi uusia, jos koulun sulkemista edes harkitaan. Luokkien hajottaminen neljään eri kouluun ei todellakaan tee hyvää lapsille. Melkoinen taksien vilske kylän teille tulisi entisiin linkkikyyteihin verrattuna, jotain sekin maksanee enemmän. Liikenne lisääntyisi myös huomattavasti liikuntapaikan siirtyessä pois.

Jyväskylän tulisi viimeistään nyt herätä turvaamaan lapsiperheille tärkeät palvelut myös haja-asutusalueilla. Esimerkiksi Luhanka tarjoaa mittavan tukipaketin lapsiperheille ja kuntastrategiassa tärkeitä ovat laadukkaat lähipalvelut.

Tästä voisi Jyväskyläkin ottaa opikseen. Kaupunki sai Suomen Unicefin tunnustuksen lapsiystävällisyydestään, miten se näkyy?

Perustulain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän pitää saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Säännös korostaa lasten yhdenvertaisuutta sekä suhteessa aikuisiin että toisiin lapsiin. Lasten elinolosuhteita ei saa heikentää.

Jos päivittäin koulumatkaan menee kaksi tuntia – mikä varmasti kylällämme ylittyisi – lasten hyvinvointi vähenee merkittävästi.

Laadukas peruskoulu voi olla yhtä hyvin suuri tai pieni. Merkityksellisintä on, että koulu on tehty lähialueen lapsille.

Vaadimme päättäjiltä tarkempia perusteita. Miksi mielenne muuttui koulun säilyttämisessä toistaiseksi? Mikään asia ei ole viime keväästä muuttunut.