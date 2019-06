Koulu on tärkeämpää kuin pelit

Nuori, onko sinulla joskus ajantaju hävinnyt, kun pelaat? Ja sitten huomaat, että ei ole enää aikaa tehdä läksyjä tai lukea kokeeseen tai joudut tekemään ne yöllä. Mielestäni koulu on tärkeämpää kuin pelaaminen, koska pelata kerkeät myöhemminkin. Kouluja käymällä luot tulevaisuutesi.

Tiedän, että monet, varsinkin pojat, pelaavat myöhään ja tekevät läksyt yöllä tai koulussa vasta ennen tunnin alkua.

Minulla on käynyt muutaman kerran sillä tavalla, että olen pelannut ja unohtanut lukea kokeeseen tarpeeksi ja se koe ei sitten ole mennytkään niin hyvin.

Ratkaisu siihen on, että tekee läksyt ennen kuin alkaa pelaamaan. Yhtä tai kahta päivää ennen kuin on koe niin ei pelaa ollenkaan. Silloin ainakin on aikaa lukea kokeeseen.