Koulu rapautuu rahoituksen puutteessa

Jyväskylän opettajien ammattiyhdistyksen hallitus on erittäin huolissaan kasvatuksen ja koulutuksen nykytilasta Jyväskylässä: ryhmäkokojen kasvusta, oppilaiden saaman opettajan ohjauksen määrästä, oppimateriaalien puutteesta sekä opettajien uupumisesta. Kouluilta ja päiväkodeista kuuluu äärimmäisen huolestuttavia viestejä. Kasvava joukko opettajista harkitsee luopumista rakastamastaan työstä onnistumisen edellytysten kadotessa.

Jyväskylän kaupungissa laaditaan parasta aikaa talousarviota vuodelle 2019. Valmistelussa oleva virkamiesesitys perustuu kaupunginhallituksen keväällä antamaan raamiin, mikä on sivistyksen osalta vähintään kymmenen miljoonaa euroa liian pieni suhteessa kasvaneisiin pakollisiin tarpeisiin.

Tämän sivistyslautakunta on vahvistanut tekemällä kaupunginhallitukselle esityksen 9,95 miljoonan euron palauttamisesta kasvun ja oppimisen taloudelliseen raamiin vuodelle 2019. Vaikka euromääräinen kasvun ja oppimisen saama kokonaissumma ei ole pienentynyt, on raha riittämätön oppilasmäärän edelleen jatkaessa kasvuaan. Kuuden vuoden aikana oppilasmäärä on kasvanut yli tuhannella oppilaalla. Riittämättömät resurssit on myös virkamiesjohto myöntänyt.

Ryhmäkoot ovat kasvaneet monena vuonna peräkkäin. Samanaikaisesti ryhmiin on integroitu entistä haastavampia oppilaita ilman välttämätöntä ja riittävää erityisopettajan tukea. Oppilaiden saama opettajan ohjaus on vähentynyt ryhmien suurentuessa, myös opetusmateriaalirahat ovat erittäin pienet.

Opettajat ovat uupumuksen partaalla, mikä näyttäytyy myös lyhytaikaisten sairauspoissaolojen kasvuna. Sama ahdinko ilmenee myös varhaiskasvatuksen puolella.

Näin emme voi enää jatkaa. Vaadimme, että sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti välttämättömiin menoihin varataan lisää vähintään kymmenen miljoonaa euroa kaupunginhallituksen keväällä antamaan budjettiraamiin nähden.

Tämäkään summa ei vielä korjaa kasvatuksen ja koulutuksen nykytilannetta paremmaksi, vaan ainoastaan säilyttää tilanteen nykyisellä täysin riittämättömällä tasolla.

Jotta tilanne korjaantuisi vuoden 2011 tasolle, lisäyksen pitäisi olla 15-20 miljoonaa euroa. Siksi Jyväskylässä tulee miettiä keinot, kuinka resursoida nykyistä tarvetta vastaavasti varhaiskasvatukseen ja koulutukseen pidemmällä aikavälillä. Koulutus on investointi tulevaisuuteen, kuten mm. Barack Obama juuri Suomessa käydessään totesi.

Jyväskylän tuoreessa kaupunkistrategiassa painotetaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen merkitystä. Tämän pitäisi ohjata myös arvokeskustelua resurssien jaossa.

Jos päättäjät oikeasti uskovat laatimaansa strategiaan, koulutukselle turvataan sen yhteiskunnallista merkitystä vastaavat resurssit. Jatkossa säästyy suuret määrät yhteiskunnan rahaa myöhempien tukitoimien käydessä tarpeettomiksi. Jokainen koulupudokas tai työelämään heikot valmiudet saanut nuori on liikaa!

Sivistyslautakunta osoitti olevansa tehtävänsä veroinen tehdessään kokouksessaan 19.9. päätöksen esittää 9,95 miljoonan euron lisäystä. Jatko on kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen sekä viime kädessä kaupunginvaltuuston päätettävissä.

Lapsilla on oikeus laadukkaaseen opetukseen heidän ainutkertaisessa lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Sitä aikaa ei voi jälkikäteen elää uudelleen.

Satsaus kasvatukseen ja koulutukseen on sijoitus lasten, nuorten ja koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen!

Johanna Kämäräinen

puheenjohtaja

Stig Rönnkvist

varapuheenjohtaja

Jyväskylän opettajien

ammattiyhdistys ry.