Kouluihin lukukoira tai -kissa

Me ollaan 3A ja me luetaan aina! Lukeminen on maailman hauskinta. Lukeminen on niin kivaa, ettei sitä voi lopettaa.

Jos on ollut koko viikon kirja koulussa mukana joka päivä, niin perjantaina saa oman työn tunnin.

Luetko sinä? No, miksi et? Me olemme voittaneet 1. luokalla lukukilpailun. Minä olen kirjoittanut jo kolme omaa kirjaa. Meidän luokassa on käynyt lukukoira, joka on meidän open. Muihinkin kouluihin pitäisi tulla lukukoira tai kissa.

Inka Rautiainen

Keski-Palokan koulu, 3A

Jyväskylä