Koulujen Move!-mittauksiin tarvitaan muutoksia

Nykyään monet lapset ja nuoret kokevat paineita niin ulkonäön kuin oman osaamisensa suhteen. Mielestäni tämä näkyy myös koulujen Move!-mittauksissa.

Move!-mittaukset ovat 5. ja 8. vuosiluokalla järjestettävät mittaukset, joilla mitataan nuorten kuntoa eri osa-alueilla. Esimerkiksi etunojapunnerruksia tehdään tietyssä tahdissa. Kaveri laskee punnerrusten määrän, ja tulos merkitään paperille. Taulukon mukaan 8.-luokkalaisten tyttöjen pitää saada yli 19 etunojapunnerrusta saavuttaakseen keskitason. Jos saat alle 19 etunojapunnerrusta, saavutat alimman tason. Tasoja on kolme.

Viidennellä luokalla tasot merkittiin surunaamalla, viivanaamalla ja hymynaamalla. Tällä hetkellä joka tasolla on hymynaama, mutta hymy on vaisu alimmalla tasolla ja kasvaa taas toisella ja kolmannella tasolla. Katsoin Opetushallituksen sivuilta, mitä kyseiset hymynaamat tarkoittavat sanallisesti. Jos saat etunojapunnerruksissa alimmaisen tason, selitys alkaa lauseella: “Meni vielä vähän makailuksi.” Oletan, että tuo on vitsi. Mutta silti. Ei noin voi sanoa lapselle, joka on juuri yrittänyt kaikkensa!

Miksi Move!-mittaukset järjestetään? Opetushallituksen sivuilla asiaa perustellaan seuraavasti: “Koska lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja kunto laskenut, ovat myös heidän fyysiset edellytyksensä selviytyä arkipäivän haasteista huonontuneet. Voimmekin ajatella, että monien kouluikäisten fyysinen toimintakyky ei riitä kaikista arjen tilanteista selviämiseen.” (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/mika-move)

Olen samaa mieltä. Tottakai nuoren pitää liikkua. Mutta jos nyt saat edellä mainitut alle 19 punnerrusta, tarkoittaako se sitä, että et selviydy esimerkiksi ruoan nostamisesta jääkaapista pöydälle? Mietinpähän vain, mistä tilanteista itse en selviäisi. Tai jos saan alle 24 etunojapunnerrusta, en jaksa istua tuolilla? Näin ymmärsin asian Opetushallituksen sivuilta.

Kuultuani ensimmäistä kertaa Move!-mittauksista suhtauduin niihin positiivisesti. Kunnes tuli päivä, jolloin piti mennä suorittamaan punnerrukset, vatsat jne. Ne tehtiin koko luokan kanssa rivissä, josta selkeästi pystyi katsomaan, kuka lopettaa ekana punnertamisen.

Muistan, kuinka sain jossain suorituksessa ”huonon tuloksen”, paperiin laitettiin rasti surunaaman kohdalle ja sitten ihmeteltiin, miksi tyttö lähti itkien kotiin. Se oli kamalaa.

Meillä oli syksyllä viimeiset Move!-mittaukset. Nyt, kun mentiin luokka-aste ylöspäin, paineet kasvoivat ja tuntui siltä, että yhä enemmän naureskellaan, jos joku ei saakaan hyvää tulosta. Olen myös kuullut puhuttavan, kuinka monet illat on kotona itketty ennen Move!-mittauksia. Ahdistaa ja harmittaa, kun muut ovat parempia, ja itse on ihan huono.

Olen sitä mieltä, että kenenkään ei pitäisi tuntea noin. Jokaisella on omat vahvuutensa ja hyvät puolensa, eikä se tee ihmistä huonoksi, vaikka ei saisikaan sataa punnerrusta.

Liikunnan iloa Move!-mittaukset eivät mielestäni mahdollista. Toivoisinkin, että mittauksiin saataisiin jotain muutosta. Nuoriin voitaisiin saada mielestäni paremmin liikettä esim. leikkien ja pelien kautta.

Paineita aiheuttaa mielestäni myös Move!- testien virallisuus ja niiden pakollisuuden korostaminen. Tilannetta saattaisi helpottaa jo se, että tulokset vaikka vaan kirjattaisiin paperiin ja tasot hymynaamoineen ja selityksineen jätettäisiin pois.

Olen kuullut perusteltavan Move!-mittauksia myös sillä, “että jotkut motivoituvat Move!-mittauksista, koska he haluavat hyvän tuloksen, ja sen vuoksi liikkuvat enemmän”. Se voi pitää paikkaansa joidenkin nuorten kohdalla, mutta herkässä iässä Move!-mittaukset voivat tehdä koululiikuntamuistoista myös negatiivisia ja ahdistavia.