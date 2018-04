Koulupolkujen oltava yhdenvertaisia

Mankolan yhtenäiskoulu ja sen hankesuunnitelma ovat viime viikkoina saaneet paljon julkisuutta. Koulun tilanteesta on myös järjestetty keskusteluilta. Vanhemmilta on tullut yhteydenottoja ja kritiikkiä päättäjiä sekä virkamiehiä kohtaan, mikä on ymmärrettävää, kun lapsista on kysymys.

Mannilan alue on kasvanut odotettua nopeammin. Alunperin tontit piti jakaa vähitellen vuosina 2016–2020, mutta ne jaettiin jo vuonna 2016. Erityisesti alueelle muuttaneiden kouluikäisten suuri osuus kaikista muuttaneista lapsista on tullut yllätyksenä virkamiehille ja päättäjille. Tilanteeseen on reagoitu, mutta uudet kouluhankkeet ja laajennukset päätöksestä toteutukseen vievät aikansa.

Kun toimitaan niukan budjetin varassa, joudutaan myös miettimään hankkeita tulevaisuuden kannalta. Tällä hetkellä tilasta on pulaa, mutta laskelmien mukaan tilantarve Mankolassa vähenee vuoden 2030 tienoilla oppilasmäärän kääntyessä laskuun.

Laajennusten maksaessa useita miljoonia, joudutaan vakavasti miettimään, kannattaako niihin investoida, kun rahat on lohkaistava monesta muusta välttämättömästä asiasta. Asiaa ei helpota, että tulevaisuuden ennusteetkaan eivät aina täysin toteudu.

Jos lapsi ei pääse lähikouluun, on selvää, että se huolestuttaa ja harmittaa. Jokainen vanhempi toivoo lapselleen parasta mahdollista koulupolkua ja hyviä kaverisuhteita. Oppilaaksioton kouluihin tulee kuitenkin perustua kaikille yhdenveroisiin ja selkeisiin sääntöihin, jotka on kerrottu Jyväskylän kaupungin sivuilla.

Suomi on tasa-arvoa edistävä maa ja jokaisen kansalaisen on pystyttävä luottamaan siihen, että häntä kohdellaan viranomaisten edessä yhdenvertaisesti myös päiväkoti- ja kouluasioissa. Tämä on kaiken toiminnan lähtökohta luonnollisesti Jyväskylässäkin.

Virkamiehet joutuvat tekemään ajoittain ikäviä ja epäreilulta tuntuvia päätöksiä, mutta he ovat mahdottoman edessä, jos esim. koulu on täynnä. Siinäkin tilanteessa he pyrkivät löytämään lapselle mahdollisimman hyvän ja turvallisen koulupolun.

Pirita Wahstedt-Niskanen

sivistyslautakunnan jäsen (kok.)

Jyväskylä