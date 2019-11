Kouluruoka on hyvää!

Millaista sinun mielestä on kouluruoka? Pitäisikö sen mielestäsi olla maksullista kuten monessa muussa Euroopan maassa?

Jokaisella on varmasti jonkinlainen mielipide kouluruuasta ja siitä, pitäisikö sen olla maksullista. Minun mielestäni on hienoa, että kouluruoka on Suomessa ilmaista ja monipuolista.

Havaintojeni perusteella silti suuri osa oppilaista valittaa, ettei pidä kouluruoasta. Veikkaan kuitenkin, että jokaiselta oppilaalta löytyy se oma suosikkiruoka kouluruokien joukosta.

Ihan liian paljon mielestäni vähätellään ruokaa. Ei se ole oikeasti niin pahaa, mitä siitä puhutaan. Aina löytyy tietysti parannettavaa, mutta kyllä kouluruoka mielestäni on mennyt tosi paljon parempaan suuntaan siitä, mitä se on ollut aikaisemmin.

Itse en pidä ollenkaan hernekeitosta, mutta syön sitä silti. Välillä on salaatin lisäksi tarjolla tomaattia ja kurkkua erikseen, ja se on mielestäni hyvä asia. Joka päivä löytyy myös kasvisruokavaihtoehto, ja kaikki saavat ottaa sitä. Suosittelen maistamaan!

Välillä on tarjolla jälkiruokaakin, mm. kiisseliä ja rahkaa. Leipäpöydästä löytyy usein muutakin kuin näkkileipää. Tämä on hyvä lisä kouluateriaan.

Ruokalasta löytyy myös mausteita, joten ruokaa on mahdollista maustaa halutessaan oman maun mukaan. Ruokalassa on myös julisteita, joissa on kuva lautasmallista. Siinä kerrotaan, paljonko esimerkiksi kannattaisi syödä salaattia yhden ruuan aikana ja paljonko ruokaa pitäisi olla lautasella.

Kannattaa siis syödä ilmainen kouluruoka päivittäin, jotta jaksaa loppupäivän keskittyä opiskeluun. Kaikesta ei tarvitse tykätä, mutta kannattaa kuitenkin rohkeasti maistaa niitä omasta mielestä “ei niin hyviä ruokia”. Eihän sitä tiedä, vaikka se olisi mahdollisesti uusi lempiruokasi.

Kannustan kaikkia oppilaita rohkeasti maistamaan ilmaista ja monipuolista kouluruokaa turhan valittamisen ja ennakkoluulojen sijaan!

Tea Konttinen

Vaajakummun koulu 8B

Jyväskylä