Koulut voisivat alkaa puoli yhdeksältä

Koulu alkaa yleisimmin kahdeksalta, mutta meidän koulussamme koulupäivä aloitetaan vasta puoli yhdeksältä. Se on hyvä asia oppilaiden kannalta.

Minun mielipiteeni koulun alkamisajoista on se, että puoli yhdeksän olisi hyvä aika. Se ei olisi liian myöhään, mutta ei myöskään liian aikaisin.

On tehty tutkimuksia siitä, että koululaisten keskittymiskyky on parempi, jos he eivät ole koko ajan liian väsyneitä. Jo puoli tuntiakin lisää unta auttaa tähän asiaan.

Myöskin bussilla kouluun tulevat kärsivät siitä, että täytyy herätä jopa kuudelta, jotta he ehtisivät bussiin.

Kun herää kuudelta, täytyisi mennä nukkumaan jo viimeistään yhdeksältä, mikä olisi aika turhauttavaa.

Unitutkija Markku Partisen mukaan kahdeksalta alkava koulupäivä on erityisen huono yläkouluikäisille, koska murrosiässä biologinen rytmi myöhästyy.

Tähän asiaan ehdotan, että koulut myöhentäisivät koulun alkamisaikojaan 30 minuutilla tai jopa tunnilla.

Tässä tietenkin on se huono puoli, että koulu loppuisi hieman myöhemmin, mutta mielestäni se ei haittaisi niin paljon.

Meidän koulussamme koulun alkaa 8.30 ja loppuu jo 15.15 mikä ei ole liian myöhään. Mielipiteeni on, että koulun alkuaikoja voisi myöhentää muissakin kouluissa.

Siiri Yliniemi

Jyväskylän kristillinen koulu 8A