Koulutuksesta on jo nyt ylitarjontaa

”Suomeen saatava koulutuksen ylitarjonta”, kirjoitettiin Keskisuomalaisen pääkirjoituksessa 21.4..

Ilmeisesti on jäänyt huomaamatta, että meillä on jo vuosia ollut ylitarjontaa koulutuksessa, kun ”joka niemehen, notkohon ja saarelmaan” on rakennettu joku kauppaoppilaitos, teknillinen oppilaitos tai peräti yliopisto. Tosiasiassa vain lukutaidottomat eivät pääse opiskelemaan, mutta mitä tästä on seurannut? Rima on pitänyt laskea niin alas, että tollerokin on päässyt siitä yli.

Tässä piilee se juju, joka näkyy koulutustason laskuna. Kaikki alkoi jo silloin, kun ”nappulaliiga” päätti peruskoulu-uudistuksesta, jolloin kaikille taattiin mahdollisuus päästä lukioon ja sen aikaset oppikoulut ajettiin alas.

Otetaanpa esimerkki. Saksa on kaksi kertaa paremmin menestynyt maa kuin Suomi, mutta hurraa hurraa, suomalaisetpa ovatkin kaksi kertaa koulutetumpia kun saksalaiset. Jokuhan tässä mättää, mutta mikä? Olisiko sittenkin niin, että määrä ei korvaakaan laatua?

Meillä on hyvä avoimen yliopiston väylä, joka antaa oikeasti mahdollisuuden kaikille halukkaille, mutta halukkaita ei vain ole oikein paljon. ”Kannettu vesi ei kaivossa pysy”, joten lienee aika turha pakottaa ihmisiä opiskelemaan.

Jos todella jotain olisi tehtävä, niin panokset olisi suunnattava peruskoulussa tapahtuvaan asennekasvatukseen, jossa painotettaisiin yrittäjyyttä yhtenä mahdollisuutena. Sama voisi jatkua vielä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Suomalaisten asenteelle hyvin kuvaavaa on se, että jonkun pitäisi antaa työtä. Olin luennoimassa eräällä työnhakukurssilla. Pahoitin todella mieleni, kun oppilaana ollut nuori insinööri katsoi, että hän on velvollinen ottamaan vastaan vain jotakin johtotason työtä, koska hän on insinööri. Jotenkin minusta silloin tuntui, että meillä on tosiaankin liikaa koulutettua massaa, jolle on lupailtu ties mitä.

Ari Keronen

DI ja ex-kouluttaja

Jyväskylä