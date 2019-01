Tomi Kuosmanen esitti (KSML 12.1.) kritiikkiä Suomen tuesta Palestiinan opetussektorille ja YK:n palestiinalaispakolaisten apujärjestölle UNRWA:lle.

Suomen politiikan ja kehitysyhteistyön tavoitteena on kahden valtion rauhanomainen ratkaisu palestiinalaisten ja Israelin konfliktiin. Koulutus tuo toivoa ja edistää vakautta. Olemme tukeneet Palestiinassa opetussektoria 20 vuotta. Tuella kehitetään opetuksen laatua ja tavoitellaan turvallista ja tasa-arvoista koulua.

Palestiinalaisten lukutaito on 20 vuodessa noussut ja opetukseen osallistumisessa on saavutettu sukupuolten tasa-arvo. Suomen ja muiden rahoittajien tuella myös rakennetaan ja kunnostetaan kouluja. Esimerkiksi 114 Gazan vuoden 2014 sodassa vaurioitunutta koulua on kunnostettu.

Palestiinalaishallinnon yksi keskeisimmistä saavutuksista on julkinen koulujärjestelmä, jonka ansiosta noin 800 000 oppilasta Länsirannalla ja Gazassa saa perus- ja toisen asteen opetusta. Lisäksi UNRWA:n kouluissa 300 000 oppilasta saa perusopetusta.

Kuten Kuosmanen mainitsi, opetusjärjestelmää on syytetty propagandan ja juutalaisvastaisuuden levittämisestä. Syytökset eivät ole uusia, mutta ovat nousseet taas pintaan uuden opetussuunnitelman kehitystyön myötä.

Aiemmissa kansainvälisisissä tutkimuksissa oppimateriaaleista ei ole todettu systemaattista vihapuhetta. Miehitys, konflikti ja niiden realiteetit kyllä heijastuvat oppimateriaaliin, toisen osapuolen näkökulma puuttuu ja materiaali on usein hyvin kansallismielistä. Näin on tutkimuksien mukaan molempien osapuolien oppimateriaaleissa.

Opetussuunnitelman kehittämistyö on pitkä prosessi, joka on edelleen kesken. Oppimateriaaleja on otettu kokeilukäyttöön ja sidosryhmien kanssa käyty dialogia. Palestiinalaishallinnon teettämän ulkopuolisen arvioinnin odotetaan valmistuvan lähiaikoina. Tulokset on tarkoitus huomioida ennen lopullisen materiaalin tuottamista.

On tärkeää, että keskustelu opetussuunnitelmasta perustuu riippumattomaan tutkimustietoon ja faktoihin. Palestiinalaishallinto on toivottanut ulkopuoliset arvioitsijat tervetulleiksi tutustumaan kouluihin ja arvioimaan uutta opetussuunnitelmaa. Myös EU:n on tarkoitus tutkia oppimateriaali. Suomi tukee riippumattomien arviointien tekemistä.

Emme hyväksy väkivallan ihannointia tai vihapuhetta missään oloissa. Tukien leikkaamisen tai lopettamisen emme kuitenkaan näe auttavan. Sen sijaan tukemalla ja vaikuttamalla pystymme kehittämään palestiinalaisille lapsille koulua, joka on tasa-arvoisempi, laadukkaampi ja väkivallaton.

Tässä hengessä vierailin viime keväänä palestiinalaisalueella kouluissa ja keskustelin mm. opetusministerin kanssa.

Anne-Mari Virolainen

ulkomaankauppa- ja

kehitysministeri (kok.)