Kristinuskon näkökulma tieteeseen on ymmärrettävä

Professori Jukka Maalammen ja Esko Aspivaaran mielipidekirjoitukset (KSML 15.1.) kommentoivat omaa kirjoitustani akateemikko Markku Kulmalan tärkeysjärjestyksestä (KSML 19.12. 2018). Noita kommentteja lukiessani en voinut välttyä ajatukselta, että kirjoittajia oli jollain lailla harmittanut se, että maamme arvostetuin luonnontieteilijä sattuukin olemaan Jumalaan uskova kristitty.

Aikoivat viedä meiltä ilonaiheen.

Kommenttikirjoituksissa pyritään perusteettomasti vähättelemään tieteen pioneerien uskonnäkemyksiä.

Eikö olisi viisaampaa tunnustaa tosiasiat eli se, että Jumala oli silloin, noiden kauan sitten eläneiden tiedemiesten ja nyt myös akateemikko Kulmalan elämässä ykkönen. Eihän siihen sisälly mitään ristiriitaa uskon ja tieteen välillä. Sehän päinvastoin vahvistaa, että Jumalaan uskova tiedemies voi edelleen pioneerien tavoin toimia menestyksekkäästi tutkijana tiedeyhteisössä, jolle jumalusko on usein vastenmielinen ja torjuttava.

Maalampi esittelee prosenttilukuja Yhdysvalloista uskovien ja ei-uskovien tieteenharjoittajien suhteesta. Nämäkään eivät todista mitään uskon ja tieteen suhteesta vaan ovat lähinnä ammatinvalintakysymyksiä. Siellä ja meillä lienee niin, että aikoessaan menestyä akateemisella uralla on parempi pitää usko omana tietonaan. Akateemikoksi päässeellä ei ole enää tätä rajoitetta.

Ja mitä sanoikaan kaikkien aikojen tiedemiehistä suurin, Albert Einstein:

”Olen juutalainen, mutta Nasaretilaisen valoisa olemus on lumonnut minut. Ei missään myytissä ole sellaista elämää.”

Professori Maalampi kirjoittaa, ettei tiedettä ja uskontoa tule sekoittaa toisiinsa. Tästä olen samaa mieltä. Sitten hän esittää sen mistä kenkä puristaa sanomalla luonnontieteen perustuvan rationaaliseen ajatteluun, joka ”sulkee pois kaiken yliluonnollisen, kuten Jumalan.”

Nykytiede ei siis tutki kaikkea olevaista vaan on itse rajannut tutkimusalansa ja sulkenut jo etukäteen filosofisin päätelmin sen ulkopuolelle yliluonnollisen, myös Jumalan. Tutkimus, joka jo lähtökohdassaan kieltää yliluonnollisen mahdollisuuden, on sellaisenaan tieteellisen asenteen vastainen. Tavallinenkin ihminen tietää omasta kokemuksestaan jotakin yliluonnollisen olemassaolosta.

Niinpä kristinuskon näkökulma tieteeseen on helppo ymmärtää. Jumala on luonut tämän ihmeellisen maailmankaikkeuden ja antanut luomalleen ihmiselle – uskoipa tämä tai ei – kyvyn tutkia sitä ja tehdä siitä rationaalisia päätelmiä. Oma arvaukseni on, että kunhan tiede edistyy riittävän pitkälle, sen piirissä leviää uutinen vailla vertaa: ”Se oli sittenkin Jumala”.

Timo Hakanen

lakimies

Jyväskylä