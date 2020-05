Kuka lopulta on tuulimyllyjen naapuri?

Tuukka Mäkitie ja Staffan Asplund kirjoittivat (KSML 16.5.) Salolan tuulivoimalahankkeesta, että ”olemme Salola Wind Park Oy:ssa olleet hankkeesta yhteydessä mm. lähimpien naapureiden ja Jyväskylän kaupungin virkamiesten kanssa viime syksystä alkaen”.

On mielenkiintoinen kysymys, miten pienellä säteellä rajataan ulkopuolelle ne hankealueen naapurit, joille ei tarvitse vaivautua kertomaan mitään.

Epäilemättä melkein lähimpien myllyjen vieressä olevan yksityisen suojelualueen omistaja on lähinaapuri. Nimeä mainitsematta hankkeen suunnittelija Etha Wind Oy kertoi keskustelusta hänen kanssaan hankeraportissa näin:

”Hankealuetta lähinnä sijaitseva yksityinen rauhoitusalue on Hanslammi (MRA206980), joka sijaitsee noin 400 metriä hankealueen pohjoispuolella. Lähin yksityinen luonnonsuojelualue on Aukeasuo (YSA092170), joka sijaitsee välittömästi hankealueen länsipuolella, noin 800 metrin etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista. Projektiyhtiö on ollut yhteydessä Aukeasuon luonnonsuojelualueen maanomistajaan, eikä tämä vastustanut tuulivoimahanketta.”

Hankesuunnittelija siis lähtee siitä, että suojelu lakkaa olemasta, jos alueen omistaja niin päättää. Tämä Aukeasuon omistaja on innokas tuulimyllyhankkeen kannattaja eikä ole peitellyt sitä lainkaan julkisuudessa. Hän on kehunut, kuinka saa ilmaiseksi lisää järeitä metsäteitä metsiinsä ja rahaa lisäksi. Viis naapurikylän naapureiden hädästä.

Suunnitellut myllyt ovat hyvin korkeita. Roottorin korkein kohta on 377 metriä Päijänteen pinnan yläpuolella. Niiden näkymistä on havainnollistettu oikeaan mittakaavaan tehdyillä kuvilla esimerkiksi Ylisjärvelle ja Haapalan Lomamökit -yrityksen rantaan.

Maisema muuttuisi karmeasti. Yrittäjä menettäisi asiakkaitaan ja Ylisjärven rantakiinteistöjen arvot alenisivat.

Ei ihme, että Salolan suunnittelijat salasivat näiltä naapureilta asian ainakin vuodeksi.

Pakkohan se lopulta oli kertoa, kun ely-keskuksen yva-prosessi lain mukaan siihen johti. Esimerkiksi Ylisjärven rannassa vakituisesti asuva maanviljelijä Osmo Weijo kertoi helmikuussa Korpilahti-lehdessä kuulleensa hankkeesta Luhangan kunnan kautta (ei siis edes kotikunnastaan Jyväskylästä) ja alkaneensa tiedottaa siitä tuolloin myös naapureilleen.

Kun ottaa huomioon näiden Salolan naapureiden tyrmistyksen siitä, että hanke tuli kuin puskista mutta tavoittelee taivaita maisemassa, tuntuu Mäkitien ja Asplundin makeilu yhteistyöhalukkuudesta lähinnä kuvottavalta.