Kuka lopulta yllättyi hoivan ongelmista Jyväskylässä?

Hoivan kustannuksista puhutaan jokaisessa valtuuston budjettikeskustelussa. Silloin jokainen ryhmä puhuu sydän pullollaan köyhien ja sairaiden puolesta, mutta veroprosenttiin ei saa koskea.

Viimeistään yli vuosi sitten kaikilla meillä valtuutetuilla on ollut tiedossa vanhustenhoidon aviiin tehdyt valitukset, päivähoidon ylisuuret ryhmät, saman hoitajan merkkaaminen eri vuoroihin ja tuplavuorot.

Viime keväänä käytiin päättäjien kesken kipakka keskustelu siitä, ovatko viestit kentältä totta vai ei. Silloin me esitimme, että jatkokeskustelut on syytä käydä suoraan työntekijöiden kanssa, kun kentän hätähuudot eivät saavuta edes lautakuntaa.

Moni kansanedustajaehdokas on nyt kertonut syvästä järkytyksestään, kun heille on tällainen asia paljastunut. Olemme samaa mieltä ainoastaan siitä, että paljastuneet asiat ovat järkyttävämpiä kuin olisin voinut kuvitella.

Yksikään poliittinen päättäjä ei kuitenkaan voi sanoa, että kyseessä olisi yllätys – siitä kertovat jo viime vuoden isot rekrytoinnit Jyväskylässä päivähoidossa ja vanhusten kotipalvelussa.

Kaupungin omien palveluiden kohdalla on syytä kysyä kahta asiaa. Miksi kentän ääntä ei ole uskottu? Miksi työsuojelu on pettänyt niin pahasti?

Palveluntuottajien puolella on syytä tarkistaa, onko kaupunki kilpailuttanut huonosti ja miksi valvonta on pettänyt täysin (esimerkiksi KSML 22.2., Attendo Holstinpuisto). Jos on niin, että kaupungin puolelta sopimusta on muutettu Viitakodin (KSML 21.2.) kanssa yksipuolisesti, se on tutkittava tarkoin.

Kaupungin tulee valvoa kuntalaisten etua, ei kannatella yritystä.

Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan palveluista näytetään nyt maksettavan ulkopuoliselle palveluntuottajille tyhjistä paikoista samaan aikaan kun vakiintunut paikallinen toimija ei voi kaupungin rahoituksen epävarmuuden vuoksi ottaa halukkaita sisään.

Käydystä keskustelusta puuttuu vielä vammaispalvelujen ongelmien avaaminen. Voimme kertoa, että paikat ovat aliresursoidut ja varahenkilöiden edellytetään osallistuvan myös vanhusten hoidon tehtäviin, vailla pätevyyttä. Tämänkään tiedon ei pitäisi olla meille poliittisille päättäjille yllätys.

Odotamme, että seuraavan budjetin yhteydessä kärkenä on palvelujen riittävyys – ei puheissa vaan teoissa.

Irma Hirsjärvi

puheenjohtaja, vasemmiston valtuustoryhmä

varapuheenjohtaja, tarkastuslautakunta

maakuntavaltuutettu

kansanedustajaehdokas

Matleena Käppi

kaupunginvaltuutettu

perusturvalautakunnan jäsen

maakuntavaltuutettu

kansanedustajaehdokas

Eila Tiainen

kaupunginhallituksen jäsen

kaupunginvaltuutettu

maakuntavaltuutettu

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä