Kuka luo kaupunki- profiilin?

Katselen Kypärätielle suunnitellun nelikerroksisen asuinrakennuksen havainnekuvaa. Kiukku nousee.

Miksi on tarpeen muuttaa taas kerran kulttuurimaisema tavalla, jonka pahin esimerkki on nykyisen torin reunalle rakennettu kolossi, sen vierellä Alvar Aallon rakennuksen mittasuhteet tuhoava lisäkerroksinen kerrostalo, tahi Älylän alueelle tungetut kerrostalot?

Onko todella tarpeen nostattaa kerroksia kaupungissa, jonka nimessä on ”kylä” kertomassa, että tämä on kylien kaupunki? Eikö ole ymmärrystä siitä, että Kypärämäki on kulttuurisesti arvokas omakotitaloalue? Pitääkö sen keskelle todellakin tunkea nelikerroksinen talo? Emmekö oppineet Halssila-Jyskän idyllisen kauniin alueen brutaalista tuhoamisesta yhtään mitään?

Minulla ei ole mitään korkeaa rakentamista vastaan. Lutakko on viihtyisä, harmoninen urbaanialue. Kankaan tornitalo on hauska maamerkki. Mutta nyt ”nostetaan” kaupunkiprofiilia alueilla joille se ei kerta kaikkiaan käy, ja johon asukkaat eivät sitä halua.

Kypärätie 4:n kaava on esillä tiistaina 31.3.2020 kaupunkirakennelautakunnassa. Siitä on tehty asukkaiden valitus, ja valitettavasti olen sen huomioimisen suhteen niin skeptinen, että vetoan asiassa näin. Lautakunta: ottakaa järki käteen ja olkaa rohkeasti asukkaiden kannalla.