Kuka on huonompi toista?

Keskisuomalainen kirjoitti pääkirjoituksessaan 15.1. maahanmuuton aiheuttamasta rikollisuudesta toteamalla, että ”maahanmuutto näyttää lisäävän seksuaalirikollisuutta Suomessa”. Näinhän se on. Pääpaino pitäisikin olla sanalla ”näyttää”.

Totta nimittäin on, että suurin osa seksuaalirikoksista tapahtuu lähipiirissä ja niistä ei juurikaan tehdä poliisille ilmoituksia. Vain muuttama prosentti näistä rikoksista tulee julkisuuteen ja tekijä tuomitaan.

Tilanne ei ole ihan vastaava, jos kyseessä on ulkomaalainen tekijä. Niistä rikoksista taas suurin osa saadaan tutkittua ja tekijät oikeuden eteen.

Kun nämä rikokset sitten yhdistetään yhteen tilastoon, saadaan se näyttämään siltä, että suurin osa rikoksista on ulkomaalaisten tekemiä. Näinhän ei todellisuudessa ole.

Pidän seksuaalirikoksia hyvin inhottavina ja olen syvästi tietoinen, että tämäntapaiset kirjoituksetkaan eivät aina ole kovin suosittuja, mutta jonkun pitää oikeuttakin puolustaa.

Varmasti maahanmuuttajien joukossa Suomessa on myös rikollisia, ja mielestäni heidät pitäisi lähettää hornan tuuttiin, mutta ei heidän rikoksiaan saa kaataa syyttömien niskaan. Tuntemissani lähes sadassa ulkomaalaisessa ei tiettävästi ole ainuttakaan rikollista.

Olen elänyt pätkän elämästäni myös Ruotsissa. Näihin aikoihin Ruotsin media sai kiellon ”en finne igen” -tapaisten otsikoiden julkaisemisesta, koska se leimasi meidät kunnialliset suomalaiset yhtenä joukkona. Näin jälkikäteen täytyy todeta, että ei me varmaan sen parempia oltu kuin nuo Suomeen tulleet ulkomaalaisetkaan.

Jos tilastoja hieman siivottaisiin, eivät ne enää olisikaan niin helppoja lyömäaseita.

Totta on, että rikos on aina rikos, olkoonpa sen tekijä kuka tahansa. En kuitenkaan usko, että ulkomaalaiset sen huonompia ihmisiä ovat kuin me suomalaisetkaan.

En pitäisi lainkaan pahana, jos suomalaiseltakin medialta kiellettäisiin provosoiva ja maahanmuuttajia leimaava otsikointi.

Ari Keronen

DI

Jyväskylä