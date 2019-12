Kuka sallii laiminlyönnit?

Miten on mahdollista, että palvelutaloissa paloturvallisuus on olematonta?

Lutakon Lähipalvelutalossa ei ole minkäänlaista sammutusjärjestelmää käytössä, ja talossa asuu 50 vanhusta, joista suurin osa on pyörätuolissa olevia.

Vaimoni oli talossa vuoden. Kun siellä järjestettiin tapahtumia talon alakerran ruokasalissa, niin asukkaiden saaminen sinne kesti yli tunnin. Yksi hissi, johon mahtui kerralla kaksi pyörätuolia ja yksi rollaattori.

Kysyin talon esimieheltä, miten mahdollisen tulipalon sattuessa pelastus tapahtuu, kun ei ole edes sammutusjärjestelmiä. Vastaus: ”Kyllä se onnistuu, palomiehet kantavat asukkaat ulos.”

Talo on 5-kerroksinen. Kuinka paljon pitää olla palomiehiä?

Onneksi talon omistusjärjestelyjen johdosta joulukuussa 2018 uusi omistaja teki päätöksen irtisanoa vuokrasopimuksen, koska talo ei ole tällaiseen asumiseen turvallinen. Asukkaiden puolesta ikävää, että joutuvat muuttamaan vieraaseen paikkaan, toivottavasti saavat paremman paikan. Ikävä, että myös hyviä hoitajia todenäköisesti jää työttömäksi.

Turvattomuuden ja laiminlyöntien perusteella sain vaimoni siirrettyä turvalliseen ja parempaan hoitopaikkaan.

Kysyn ja toivon saavani vastauksen siihen, keiden vastuulla sallitaan paloturvallisuuden laiminlyönti.

Paloturvallisuutta vaaditaan ja valvotaan kaikissa rakennuksissa. Miten Lutakon Lähipalvelutalossa on sallittu paloturvallisuuden laiminlyönti koko sen noin 15 toimintavuoden ajan? Tämä ei ole ilmeisesti yhden henkilön vastuulla vaan useamman tahon vastuulla.

Kuinka paljon on vielä tällaisia paikkoja, joissa turvallisuus on laiminlyöty? Olen seurannut muidenkin eri laitosten (päiväkotien, päiväkeskusten ym.) toimintaa, ja ikäväkseni olen todennut, että liian paljon on puutteita. Puutteita, jotka ovat helposti korjattavissa.

Tarkastuksia taloissa tehdään. Ei ole mahdollista, ettei tällaista puutetta huomata, mutta miten se on tarkastusraportteihin kirjattu? Onko tällainen palvelutalon turvallisuuden laiminlyönti jo rikosoikeudellinen asia, josta kyseiset tahot olisi saatava vastuuseen?