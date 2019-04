Kukaan ei tainnut uskoa!

Kun Sipilän hallitus aloitti 2015, oli Keski-Suomessa noin 24 000 ihmistä vailla työtä. Uusimpien tilastojen mukaan vastaava lukema on tänään 14 000 henkilöä. Liki samaa on meno koko maassa.

Parannus on dramaattinen. Sen veroista runsaassa kolmessa vuodessa en muista tapahtuneen koskaan. Kukaan ei uskonut tällaiseen 3,5 vuotta sitten. Ilman hallituksen vaikeitakin ratkaisuja tässä ei nyt oltaisi. Sipilän hallituksen ratkaisuja kiitetään vielä, vaikka ihan kaikki ei mennytkään nappiin.

Ruotsin ei ole tarvinnut palauttaa kustannuskilpailukykyään kiky-sopimuksella. Heillä on oma kruunu, joka joustanut, devalvoitunut ja revalvoitunut aina maan talouden tarpeiden mukaan, ääripäiden ollessa viime vuosilta noin 20 %. Suomi on eurossa, eikä yhteisvaluutta tanssi Suomen pillin mukaan.

Keskusta vastusti Suomen liittymistä EMU / euroon, Lipposen ja Niinistön viedessä meidät sinne ilman kansanäänestystä. Keskusta on joutunut kantamaan poliittisesti tuon väärän päätöksen taakan.

Kaiken lisäksi, eurosta noin vain pois lähteminen on vaikea rasti. Se on vähän niin kuin lautta, jolle seilaaja meni, joka lautta on nyt edennyt kauas ulapalle. Sieltä ei yksin tulla. Kenties joskus muiden mukana.

Sipilän hallituksen ansioihin kuuluu myös vastuullinen ilmastopolitiikka. Puhtaan energian ja teollisuuden asia on suuri mahdollisuus Suomelle ja aivan erityisesti maaseutu-Suomelle.

Ilmastokysymys, päästöjen vähentäminen, edellyttää metsän ja pellon kestävää hyödyntämistä. Ja sitä keskusta tukee.

Juuri siinä esimerkiksi vihreiden ja SDP kannat metsän käytön vähentämiseksi tai nykyiselleen jäädyttämisestä ovat vanhasta maailmasta. Suomen metsien tilavuus kasvaa suhteessa enemmän kuin yhdenkään toisen EU-maan.

Jo tänään esimerkiksi uusiutuvan energian osuus on meillä pitkälti yli 40 % ja päästöttömän rutkasti tätä enemmän. Nyt jo ajat polttoaineella, jossa on yli 20 % , kohta 30 % uusiutuvaa. Päästämme vähenevät hyvää vauhtia ja koko Suomi pärjää.

Perussuomalaisten ilmastopelottelu aliarvioi ihmisten kyvyn ymmärtää asioita. Yhtä holtitonta on käydä huutokauppaa siitä, kuka on ilmastoystävällisin.

”Parhaat” ”huutavat” päästöt alas liki heti. Eikä vanhoilla autoillakaan saisi juuri ajaa. Ja sitten he on sanovat ei ydinvoimalle, vesivoiman tai biovoiman lisälle eikä kaikille tuulikaan käy. Realistisen vihreyden tie on Suomen tie.

Mauri Pekkarinen

eurovaaliehdokas (kesk.)

Jyväskylä