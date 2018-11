Kulttuuriharrastusten merkitys unohtui

Keskisuomalaisen välissä 21.11. ilmestynyt Jyväskylään! -liite mainosti erinomaisesti Suomen Ateenaa yhtenä Suomen elinvoimaisimmista, aktiivisimmista ja houkuttelevimmista kaupungeista opiskelijoineen, hyvine elinkeinoelämämahdollisuuksineen ja harrastustajontoineen.

Se, mikä liitteessä pistää kuitenkin silmään, on Jyväskylän monipuolisen, poikkeuksellisen kattavan ja värikkään kulttuurielämän puuttuminen. Harrastuskategoria, joka mainittiin yhtenä vetovoimatekijänä, piti liitteen mukaan sisällään lähes yksinomaan liikunnan, vaikka Jyväskylässä ja sen lähiseudulla on valtakunnallisesti arvioiden poikkeuksellinen määrä aktiivisia ja tasokkaita kulttuurielämän toimijoita musiikista kirjallisuuteen ja teattereihin.

Näihin hakeutuu jatkuvasti suuri määrä uusia opiskelijoita kuin pidempään Jyväskylässäkin asuneita kanta-asukkaita. Koulutus ja paljon liitteessä mainostettu Jyväskylän Yliopisto luo ja vetää kulttuuritoimijoita liikunnan ja elinkeinoelämän ohella, tätä ei kannata unohtaa.

Yksinomaan harrastajateattereita on Jyväskylässä 15, ja lähiseudulla lukumäärä kohoaa 34:ään. Vuonna 2017 lähiseudun teattereissa oli yhteensä 61 ensi-iltaa, eikä tässä ole mukana ammattiteattereiden esityksiä.

Kaupungin kokoon nähden kulttuurielämä nousee poikkeukselliselle tasolle toiminnan laajuudessa ja tasokkuudessa erityisesti harrastajateatteritoimintansa suhteen.

Teatteritaiteen katsotaan periytyvän Dionysoksen teatteriin vuoteen 550 eaa., jolloin antiikin Ateenassa vietettiin viinin ja hedelmällisyyden jumalan juhlaa.

Rakkaalla Jyväskylällä on monta lempinimeä, ja Suomen Ateena on tähänkin kytkeytyen yksi niistä tärkeimmistä. Jyväskylän kaupunkistrategiaan on kirjattu kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyden edistäminen ja Jyväskylän vetovoiman vahvistaminen kansainvälisenä kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina.

Harmi, ettei kaupungin mainostuksessa osata huomioida sitä mainetta, mikä pienillä mutta sitäkin laadukkaammilla kulttuuritoimijoilla on kaupungille, pääkaupunkiseutua myöten.

Tämän kannanoton takana ovat paikalliset teatteritoimijat Jyväskylän Huoneteatteri, Jyväskylän ylioppilasteatteri ry, Jyväskylän Teatteriyhdistys Kulissi ry, Puskakollektiivi, AdAstra-teatteri ja Jyväskylän Kansannäyttämö.

Kaisa Nissi

hallituksen puheenjohtaja

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry

Jyväskylä