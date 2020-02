Kulttuuritiloille kestävä uudistus

Kaupunginvaltuustolle esiteltiin 3.2. Jyväskylän kulttuuritilojen uudistusprojekti Jyväskylän sydämen tuloksia. Erilaisia vaihtoehtoja ja skenaarioita käytiin läpi runsaasti. Kulttuuritoimijoiden pitäminen alusta saakka projektissa mukana on mielestäni ollut edellytys sille, että lopputuloksena on toimiva ja palveleva kokonaisuus.

Jyväskylän kulttuuritilat ovat kovan perusparannuspaineen alla. Tiedämme, että tulevaisuudessa meitä odottavat mittavat korjausinvestoinnit. Esimerkiksi kaupunginteatteri sekä kansainvälisestikin arvostettu Jyväskylän Sinfonia odottavat kuumeisesti oikeanlaisia tiloja. Samaan aikaan käymme keskustelua Jyväskylän kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden lisäämisestä sekä siitä, rakennetaanko Jyväskylään konserttisali ja jos, niin mihin?

Näitä kysymyksiä ratkaistaessa kulttuuriuudistuksella on iso rooli, sillä meidän tulee tietää, teemmekö esimerkiksi teatterin remontin vain teatterin tarpeisiin. Jos kaupunkiin ei päädytä rakentamaan musiikkisalia, jatkaa Sinfonia todennäköisesti teatteritalossa ja näin ollen perusparannuksessa tulee ottaa myös Sinfonian tarpeet huomioon.

Esitetyissä vaihtoehdoissa suositaan selkeästi eri laitosten laittamista saman katon alle ja uuden rakentamista, mikä osaltaan tehostaisi tilojen käyttöä. Tällainen uudistus tarkoittaisi kuitenkin myös lisärakentamista ja samalla sitä, että vanhat tilat jäisivät tyhjilleen. Onkin tarkkaan punnittava, miten tässä tapauksessa estetään tyhjilleen jäävien tilojen aiheuttamat turhat kustannukset.

Kulttuuri-investoinnit ovat viivästyneet vuosia, ja se näkyy ammattilaisten toimintaympäristöissä huonolla tavalla. Kaupungissa on pyritty osoittamaan varoja pahimpien puutteiden korjaamiseen, ja niihinkin mahdollisuus on ollut vasta siinä vaiheessa, kun on aivan välttämätön pakko, eli oikeastaan kun jotain on jo mennyt rikki. Jyväskylässä ja Keski-Suomessa toimii kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja kulttuuritoimijoita, joiden työskentelyn turvaaminen takaa koko maakunnan asukkaille laadukasta kulttuuritoimintaa laajalla skaalalla.

Nyt kun selvitys on saatu hyvään vaiheeseen, uudistuksen hintalapun on valitettavasti huomattu olevan kovin korkea, mistä syystä asian selvitykselle on annettu lisäaikaa. Odotankin, mitä lisäselvitys meille antaa ja minkälaista kulttuurin kokonaisuudistusta pääsemme edistämään. Uudistus on tarpeen, mutta se on ehdottomasti toteutettava taloudellisesti kestävästi.

Kulttuurilla on valtava merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Kulttuurikasvatuksella on lapsen elämässä tärkeä merkitys, ja musiikki on sanallisen kommunikaation puuttuessakin myös lapselle ymmärrettävää. Museot ovat avain menneisyyteen ja tiedon säilyttämiseen, oppimisen ja muistelun paikka. Teatterissa ilmaisu ja tunteiden kirjo on laaja, kansalaisopistoissa ja kirjastoissa tieto on jokaisen ihmisen saatavilla. Kulttuurin keinoin pääsemme ilmaisemaan muille, millaisia me suomalaiset olemme. Kulttuuri on jokaisen oikeus.