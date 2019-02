Kun ismit vievät, järki hämärtyy

Välillä poliittisessa päätöksenteossa jotkut ismit valtaavat kaikkien päättäjien mielen. Silloin ei maalaisjärkistä puhetta ymmärretä, vaikka sitä kuinka toistaisi.

Näin kävi vapaan kilpailun mantraa toistettaessakin: sillä muka saadaan Suomeen toimivat ja laadukkaat sote-palvelut. Kunnissa virkamiehet ja päättäjät eivät ole halunneet tunnistaa ulkoistuksiin liittyviä riskejä. Nyt esillä olevaa Esperi Caren (ym) skenaariota ei ole ulkoistusprosesseissa testailtu, vaikka oikeaoppisesti toimittaessa niin pitäisi. Vanhusten hoivan ulkoistuksen ongelmista on varoiteltu jo pitkään – kuuroille korville.

Onneksi nyt on alkanut tulla takaa päin potkuja ulkoistusvimman kinttuihin, kuten viimeksi Esperin vanhusten hoivapalvelujen tapauksessa. Omistajien tavoittelema yli 10% tuotto on mahdoton. Maalaisjärki sanoo ja tietää, että julkinen puoli on viilannut ja kehittänyt toimintaansa vuosikausia, eikä siellä löysiä ole. Nyt nähdään mitä tapahtuu, kun poliitikkojen ”löysät” otetaan pois. Se tarkoittaa työvoiman vähentämistä, ja laadun heikentämistä.

Olen professori Iiro Jussilan kanssa kirjoittanut osuuskuntien mahdollisuudesta pelastaa sote. Itsehallintoalueille (maakuntiin) voisi palvelujen tuotantoon perustaa osuuskuntia. Vaikkapa yhden tai useampia vanhusten hoivaan.

Perustajina olisivat asiakkaat ja palvelujen tuottajat. Kunnat/ maakunnat voisivat vastata organisoinneista. Ne voisivat käyttää palvelujen alihankkijoina yksityisiä sote-toimijoita. Osuustoiminnan ydinideoita hyödyntäen luotaisiin kannustimet, joilla tavoiteltaisiin laatua ja vaikuttavuutta. Merkittävää on, että yli 10% tuottotavoittelua ei olisi. Jos jotain viivan alle jäisi, se käytettäisiin henkilöstön kehittämiseen ja asiakkaiden palkitsemiseen.

Merkittävistä kysymyksistä päättäisivät tahot, joita kiinnostaa laatu ja tehokkuus. Ei pääomasijoittajia kiinnosta, millä tavalla he yli 10% voittonsa saavat.

Kun hoivayritykset virittävät jatkossa hoivakotinsa viranomaisen pakottamalle laatutasolle, hinnat nousevat, mutta ei sijoittajan voiton tavoittelu mihinkään häviä. Kuntien ulkoistuksilla aikoinaan laskema taloudellinen hyöty häviää.

Nykykaaoksen olisi voinut välttää aloittamalla julkisen toiminnan kehittämisen osuuskuntamallilla. Joka tapauksessa julkisen toimijan pitäisi nopeasti valmistautua tulevan sote-lain mahdollistamaan kilpailuun.

Mauno Vanhala

professori emeritus

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Jyväskylä