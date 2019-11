Kunnat kuntoon, edustaja Kalmari

Kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) nosti kädet pystyyn kuntatalouden kriisin edessä (KSML 16.11.). Samoin on tehnyt Rinteen hallitus. Kuntien menot ovat kasvussa ja tulot hiipuvat. Kehitys johtaa veronkorotuksiin, velkaantumiseen, yt-neuvotteluihin ja palvelujen heikkenemiseen samalla, kun mm. vanhusten huolto vaatii runsaasti lisää resursseja.

Ratkaisuna on kolme asiaa: kuntien tehtävien oma-arviointi, kunta–valtio-suhteen uudistaminen ja kuntarahoituksen lisääminen.

Kun rahat eivät riitä, kunnissa on käytävä kaikki toiminnot huolella läpi ja pantava tärkeysjärjestykseen. Tarvitaan sote-uudistus nopeasti. Valtionosuus- ja verotulojen tasausjärjestelmä tulee uudistaa.

Kuntatalouden kriisi on niin syvä, että ilman uutta rahaa kunnille se ei ratkea. Kuntaliiton hallituksessa olemme saaneet laskelman, että kuntatalous tarvitsee 1–2 miljardia euroa valtiolta kriisin ratkaisemiseksi.

Rahaa löytyy. Rinteen hallitus käyttää ensi vuonna yhteensä noin kaksi miljardia euroa ilmastopolitiikkaan. Seuraavina vuosina summa on lähes sama. Näillä miljardeilla hallitus yrittää poistaa Suomen globaalimitassa noin yhden promillen suuruiset hiilidioksidipäästöt. Tämä on erittäin tehotonta verovarojen käyttöä.

Ilmastonmuutosta vastaan tulee toimia, mutta se tapahtuu tuloksellisesti siellä, missä päästöt ovat suuret. ”Saastuttaja maksaa” -periaate pitää ajaa käyttöön kansainvälisesti. ”Vapaamatkustajat” Kiina, Intia ja jopa eräät EU-maat on pantava vastuuseen. Suomalaisten syyllistäminen autoilusta, asumisesta ja jopa ruuasta on vastuutonta.

Valtio lähettää satoja miljoonia vastikkeetta ulkomaille. Tämä ei ole välttämätöntä eikä järkevää nyt, kun vaihtotase on alijäämäinen ja valtio ja kunnat velkaantuvat voimakkaasti. Em. vapautuvilla varoilla kuntatalous saadaan pelastettua ja elintärkeät kunnalliset perhe-, vanhus-, koulutus- ja sotepalvelut turvattua. Lisäksi valtio voi panostaa mm. työllisyyteen, yrittäjyyteen, maatalouteen, liikenneväyliin ja perusturvaan.

On suunnanmuutoksen aika. Kansanedustaja Anne Kalmari on avainpaikalla muutoksen tekijänä niin kauan kun keskusta on punavihreän hallituksen tukena. Kunnissa odotetaan hallitukselta nopeita ja tehokkaita päätöksiä.