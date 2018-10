Kunnon mittaamisen ei pidä olla pelkkää suorittamista

Lähden tekemään pitkäkestoista peruskestävyysharjoitusta. Laitan urheilukellon ranteeseeni, jotta voisin seurata sykettäni ja harjoituksen kovuutta.

Harjoituksen jälkeen minulla on hyvä olo, mutta kun katson kelloa, se näyttää jotain aivan muuta. Vauhtini on ollut aivan liian kova ja sykkeeni liian korkeat. Tämän kaltaisissa tilanteissa mietin, kumpi on oikeassa urheilija vai tämän “oikeat” arvot näyttävä kello?

Nykypäivän maailmassa kaikille meistä on varmasti tullut tutuksi jos jonkinlainen terveyden seuranta, ja sitä kautta erilaiset mittarit ja testikokonaisuudet.

Urheilukellot ja aktiivisuusrannekkeet ovat osa elämää. Niillä seurataan aktiivisuutta, askelia, unen laatua, sykettä ja lähes kaikkea mahdollista. Hyvinvoinnin edistäminen näin on mahtava asia, mutta jos mittari alkaa hallita elämää ja siitä tulee pakkomielle, ei se ole enää tervettä.

Kellon takia ei kannata lähteä lenkille, vaikka oikealta tuntuisi noudattaa täsmällisesti sen ohjeita. Tämän luulisi olevan itsestäänselvyys, mutta sitä se ei ainakaan kaikille vaikuta olevan.

Ymmärrän hyvin, että esimerkiksi monelle nuorelle on tärkeää pysyä hyvässä kunnossa, mutta silti omaa fiilistä ei saa unohtaa. Jos tavallisesta iltalenkistä tulee nautinnon sijaan suorittamista, ei oma tunne tekemiseen ole enää kohdallaan.

Huippu-urheilijat harjoittelevat ammatikseen ja tekevät erilaisia testejä. Sen lisäksi mittarit toimivat heillä apuvälineinä harjoittelussa. Niiden käyttöä on harjoiteltu vuosia, ja kelloista saatu hyöty on monta kertaa haittoja suurempi.

Kello ei vaikuta huippu-urheilijoihin, vaan urheilijat itse tekevät, kokevat ja tuntevat harjoituksen. Myös meidän ikäisillemme on tarjolla erilaisia testausmahdollisuuksia.

Paljon kohua herättäneet Move-mittaukset ovat mielestäni oiva tapa tarkistaa oman kunnon taso, kunhan niistä ei oteta liikaa paineita. Kaikki tietävät omat rajansa ja yliyrittäminen on turhaa.

Mielestäni nuoret, tai hieman vanhemmatkaan, eivät osaa tulkita älykellojen tietoja oikein. Mittareiden käyttöä ei kuitenkaan missään nimessä kannata lopettaa, sillä oikein käytettyinä ne tukevat hyvinvointia.

Me nuoret tarvitsemme siis opastusta mittareiden tulkintaa varten. Jos joku asiantuntija kertoisi yleisesti, mitä arvoja on tärkeä seurata ja miksi, edistäisi ranteessa vilkkuva älykello oikeasti hyvinvointia suorittamisen sijaan.

Pauliina Pirinen

Kilpisen yhtenäiskoulu 8U

Jyväskylä