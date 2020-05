Kuntien itsehallinto ja tuomioistuinkäytäntö vaativat rukkausta

Itsehallinto on hyvä asia perustuessaan lakien noudattamiseen. Räikein esimerkki päinvastaisesta on Kittilä. Huonoja esimerkkejä ovat takausvastuidensa kanssa rimpuilevat keskisuomalaiset laajakaistakunnat, joiden omistama holdingyhtiö on hakeutumassa saneeraukseen ja jättämässä kymmenien miljoonien eurojen kustannukset asukkaidensa (!) maksettavaksi.

Perustuslain mukaan kuntien hallinnon tule perustua kunnan asukkaiden (!) itsehallintoon. Julkisena viranomaisena kunnan vallankäytön tulee perustua lakiin, ja kaikessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Päättäjien on tiedettävä toimivaltansa rajat ja virkavastuu. Luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla, ja häneen sovelletaan rikoslain virkarikoksia koskevia säännöksiä. Kuntapäättäjiä ei juurikaan ole asetettu henkilökohtaiseen vastuuseen luottamuselimissä tekemistään päätöksistä. Ehkä Kittilä tuo muutoksen?

Valittaessaan kunnan päätöksestä asukas törmää oikeusjärjestelmän kaksijakoisuuteen.

Hallintotuomioistuimet voivat kumota kunnan lainvastaisia päätöksiä, mutta eivät asettaa sanktioita eivätkä päättäjiä henkilökohtaiseen vastuuseen. Yleiset tuomioistuimet eivät voi kumota kunnan lainvastaisia päätöksiä, mutta voivat päättää rikos- ja vahingonkorvausvastuusta.

Todetessaan valituksenalaisessa asiassa menettelyvirheen hallintotuomioistuin kumoaa päätöksen, mutta ei ota kantaa muihin valitusperusteisiin.

Onko kysymyksessä lainvastainen käytäntö? Hallintoprosessilaissa (79§) nimittäin todetaan: ”Hallintotuomioistuimen on päätöksessään annettava ratkaisu esitettyihin vaatimuksiin.”

Asukas on heikossa asemassa kuntapäättäjiä vastaan. Kysymys ei ole pelkästään taloudellinen. Rakenteellinen korruptio heijastuu myös paikallisella ja alueellisella tasolla – esimerkiksi esitutkinnassa. Joissakin tapauksissa esitutkinta tulisikin suorittaa muualla ja muiden kuin paikallisten tai alueellisten toimin.

Kuntien hallinnon laillisuutta ei valvota tai se on ”omavalvontaa”. Kuntien tilintarkastukset eivät vakuuta. Valtio voi lainsäädännöllä ja varoja suuntaamalla ohjata kuntia löysin ohjaksin, mutta ”työkalut” puuttuvat. Sanktioitakaan ei ole. Valtiontalouden tarkastusviraston ”kynnet” eivät ulotu kuntiin. Valtion ja kuntien tarkastukset pitäisi saattaa yhteisen viranomaisen tehtäväksi.

Kunnan taloudellinen asema määritellään konsernitilinpäätöksen perusteella, johon otetaan huomioon myös kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt. Kunnan on kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessään huomioitava riski kirjaamalla se pakollisiin varauksiin. On mielenkiintoista nähdä, kohdistavatko kaikki ”laajakaistakunnat” takausvastuidensa mittavat riskit pakollisiin varauksiin samalle vuodelle.

Tavoitteeksi tulee asettaa kuntalaisen luottamuksen palauttaminen kuntansa hallintoon ja päätöksentekoon sekä lisätä toiminnan ja konsernirakenteiden avoimuutta.