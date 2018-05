Kuntien kevättodistus paljastaa, onko halua sijoittaa sivistykseen

Yleisradio on kerännyt verrattain kattavat tiedot lähes jokaisen Suomen kunnan koulujen käyttöön osoittamista voimavaroista. (Yle 15.5.).

On hätkähdyttävää, miten suuret erot kuntien välillä on koulutukseen sijoittamisessa.

Kuntien ei ole enää pakko sijoittaa saamiaan valtionosuuksia koulutukseen, sillä niitä ei ole ’korvamerkitty’. Niinpä kunta voi käyttää saamiaan valtionosuuksia melkein mihin tahansa tarkoitukseen. Tämän takia kunnilta kerätyt tiedot antavat mielenkiintoisen kuvan mm. siitä, millainen on kunnan sivistystahto; paljonko eri kunnissa on oltu valmiita sijoittamaan lapsiin ja nuoriin?

Kyseessä on eräänlainen kunnan saama ”kevättodistus”, jossa kuvataan sekä laadullisesti että määrällisesti kunnan sijoituksia sivistykseen. Kunnan saama arvio on tiivistetty 1–5 tähteen, jolloin on helppo vertailla kuntia keskenään. Tähtien jakautuma noudatti suunnilleen normaalijakautumaa.

Yle keräsi lähes jokaisesta Suomen kunnasta tiedot, jotka koskivat mm. ryhmäkokoa, paljonko oppilaita on yhtä opettajaa kohden, pätevien opettajien osuutta, oppimateriaalirahoja, oppituntien määrää, monenko oppilaan pitää valita valinnainen kieli ennen kuin kurssi toteutuu, montako tietokonetta ja tablettia koululaisten käytössä oli 2017 sekä paljonko kunta käytti opetukseen rahaa kaiken kaikkiaan vuonna 2016.

Opetusmenoihin kuuluivat opetushenkilöstön palkat, mutta eivät esimerkiksi tilakulut, kuljetukset eikä kouluruoka. Nämäkin olisivat toki tärkeitä, sillä kuljetuskustannukset nousevat, kun kouluja lakkautetaan.

Jokaiselle kunnalle annettiin yhdestä viiteen tähteä niiden koulutukseen sijoittamisesta.

Viiden tähden kunnasta Yle ottaa esimerkisi Hirvensalmen kunnan. Se on asettanut päämääräksi, ettei ”yksikään peruskoulusta valmistuva oppilas jää ilman peruskoulutodistusta eikä jatko-opintoja”. Hirvensalmella seurataan ja kuullaan nuoria peruskoulun jälkeenkin. Tämä on tärkeä viesti nuorille – teistä välitetään, te olette tärkeitä.

Vaikka kunnan käyttämät taloudelliset voimavarat koulutukseen eivät merkitse ihan kaikkea, ne ovat osoitus siitä, miten kunta arvostaa lasten ja nuorten sivistyksellisiä perusoikeuksia ja inhimillistä pääomaa eli osaamista.

Koulutusta pitäisikin tarkastella ennen muuta pääoman käsittein eikä vain menoeränä kunnan budjetissa.

Maailmanpankin mukaan taloudellisesta pääomasta selittyy kaksi kolmasosaa sosiaalisella sekä inhimillisellä pääomalla eli osaamisella.

Koulutus on ennen muuta sijoitus tulevaisuuteen, joka tuottaa erinomaisesti.

Eira Korpinen

professori emerita

Jyväskylä