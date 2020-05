Kuvastavatko Niinistön kengät Euroopan tilaa?

Uutissuomalaisen debatissa presidentti Sauli Niinistö puhuu tietenkin asiaa ja esittää enemmän faktoja kuin mielipiteitä (KSML 16.5.). Valintaa tehdään siinä, mitä asiakohtia Euroopan tulevaisuudesta haluaa nostaa esiin.

Niinistö keskittyy käsittelemään vastuuta, rahaa ja rajoja. Valitut kysymykset ovat tärkeitä ja niiden hoito vaikuttaa vahvasti siihen, mihin suuntaan tilanne Euroopassa poikkeustilasta kääntyy. Niinistö painottaa tässä kohtaa erityisesti EU:n ulkoista vaikutusvaltaa ja sen kehitystä jatkossa.

Puheenvuorossa ei, ehkä tietoisesta syystä, mainita kertaakaan sanaa turvallisuus. Kuitenkin myös sen kannalta juuri esiin nostettujen kysymysten hoito on ensiarvoisen tärkeää, ehkä jopa kriittistä, niin yksittäisten jäsenvaltioiden kuin koko EU:n osalta.

Toimituksen kuvavalinta on mielenkiintoinen: Mitä halutaan sanoa juttuun valitulla kuvalla, jossa presidentin toinen kenkä on solmittu tiukasti ja toisen kengännauha on auki? Sitäkö, että Euroopassa ei tällä hetkellä kaikki ole ihan tip top? Vai sitä, että Eurooppa on nyt koronan vuoksi tienhaarassa: päätyykö se jatkamaan hallittua vai otteensa menettänyttä tietä?