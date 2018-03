Kyläkaupan lopettaminen Pylkönmäellä ylittää sietorajan

Pylkönmäellä järjestettiin 25.2. Keskimaan asiakastilaisuus paikkakunnan ainoan kaupan Salen kohtalosta. Keskimaan johdon esityksessä korostettiin, että jokaisen yksikön tulee olla tuottava ja se merkitsee osuustoiminnan vastuullisuutta.

Esityksestä sai vaikutelman, että Pylkönmäen ainoan kyläkaupan valojen sammuttamiselle löytyvät perusteet Keskimaan arvopohjasta – ”toimimme tuloksellisesti”. Keskimaan kolmella muulla arvolla ei tunnu tilanteessa olevan samanlaista merkitystä: ”olemme asiakasta varten, kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä ja uudistamme jatkuvasti toimintaamme”.

S-ryhmän sivuilla kerrotaan, että ”visiona on olla vuoteen 2020 mennessä kaupparyhmä, joka tuottaa ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta kaupasta. Palveluja kehittäessämme meillä pitää olla kirkkaana mielessä osuustoiminnallinen perustehtävämme: omistajiemme arjen helpottaminen”.

Pylkönmäen Salen sulkemisen jälkeen lähin kauppa sijaitsee noin 30 kilometrin päässä. Erityisen raskaasti Salen lopettamispäätöksen ovat ottaneet kylällä asuvat autottomat eläkeläiset.

Uskon, että toiminta saataisiin kannattavaksi joustavuudella, selvittelemällä tilaisuudessa esille nostettuja ehdotuksia ja sitouttamalla pylkköset käyttämään oman kylän kauppapalveluja.

Sitoutumiselle tuskin on estettä, jos vaihtoehtona on kaupan häviäminen kylältä. Tilaisuudessa ihmeteltiin sitä, että pylkköset asiakasomistajan roolissa saivat kuulla myymälän muutaman vuoden tappiollisesta toiminnasta ensimmäistä kertaa vasta nyt.

Ihmetyttää, ettei kaupan aukioloaikojen rajaamisen tai tuotevalikoiman kohtuullistamisen kautta löydettäisi toiminnasta kustannussäästöjä. Kaupan valikoima voitaisiin räätälöidä asiakaskyselyn pohjalta kyläläisten tarpeita vastaavaksi ja näin tuotehävikki saataisiin mahdollisimman alhaiseksi.

Paikallisen asiakaskunnan tuntien on lähes sama, mihin aikaan viikosta kaupassa käydään. Tilaisuudessa esitettiin uudenlaisen yksikön, mini-Salen, perustamista Pylkönmäelle.

S-ryhmän mukaan ”toiminnan tulee olla kannattavaa, joskaan tulosta ei tarvitse maksimoida vaan se käytetään jäsenten etuihin ja toiminnan kehittämiseen”.

Keskimaan tulos viime vuonna oli 18 miljoonaa euroa voitollinen. Myös pylkköset ovat omalta osaltaan olleet rakentamassa vuosikymmenten ajan pohjaa Keskimaan menestystarinalle.

Ovatko maaseudun ja kasvukeskusten asiakasomistajat samalla viivalla toiminnan kehittämisessä? S-ryhmä painottaa, että ”jokaisella jäsenellä on yhtä suuri osuus kaupasta ja näin ollen mahdollisuus vaikuttaa osuuskauppansa toimintaan”.

Lyhyessä ajassa on kerätty kokoon yli 1 800 nimen adressi ja suuri osa allekirjoittaneista on ulkopaikkakuntalaisia. Kylän ainoan kaupan mahdollinen lopettaminen tuntuu ylittävän jonkun sellaisen rajan, jota on vaikea hyväksyä.

Monet adressiin nimensä kirjoittaneet ovat sitä mieltä, että kaupan sulkeminen tulee ohjaamaan heidän asiointiaan muihin kuin S-ketjun kauppoihin.

Joel Linna

Laukaa