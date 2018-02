Kyläkauppoja tarvitaan

Luin suunnilleen samoihin aikoihin kaksi uutista vähittäiskaupan tilasta. Toisessa osuusliike Keskimaa kertoi hienosta tuloksestaan. Onnittelut siitä. Toisessa kerrottiin Keskon ja SOK:n, siis myös Keskimaan, myymälöiden häviämisestä maaseutukylistä, jopa itsenäisistä kunnista. Menettäjien joukossa oli keskisuomalaisia paikkakuntia.

Niinpä, jos joku vielä on elätellyt uskoa osuustoiminta-aatteen siihen pilariin, jossa yhteisesti pidetään huolta heikommista, saa tuon uskonsa unohtaa. K-ryhmällä ei sellaista idealismia ole tainnut toimintansa perustana ollakaan.

Molemmat kaupan suuret investoivat sitäkin kiivaammin erityisesti suuriin keskuksiin. Mutta ei sen Pylkönmäen mummon eikä tuhansien muiden, joilla ei ole autoa, ole kovin helppo tulla sinne Saarijärven keskustaan, Jyväskylän hienoista suurista ostospyhätöistä puhumattakaan.

Kauppa voi perustellusti sanoa, että sen tehtävänä ei ole ylläpitää kannattamatonta. Se on totta, kun hienoista aatteellisista periaatteista on luovuttu. Mutta valtion tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että myös kaupan peruspalvelut ovat kohtuudella ihmisten saatavilla. Keinoja siihen on monia. Eivätkä ne edes maksa paljon.

Kun tulin kauppa- ja teollisuusministeriksi, ajoin vuoden 2004 alusta läpi ns. kyläkauppojen investointituen. Tuella autettiin kyläkauppoja toimitilojensa, kylmäkalustonsa ja vastaavien uudistamiseen ja vastaavaan. Tukea myönnettiin vuosittain noin 1,5–2,0 miljoonaa euroa. Sitä myönnettiin kaupunki- tai kuntakeskuksen ulkopuolella sijaitseville alle 2 miljoonan euron liikevaihdon kaupoille. Enimmillään tuki oli 40 prosenttia puheena olevista kustannuksista ja vuosittain sitä myönnettiin noin 20–35 kyläkaupalle. Keskimäärin tuen suuruus oli muutama kymmenentuhatta euroa kauppaa kohti.

Tämäkään tekohengitys ei tietysti pelastanut kaikkia kyläkauppoja. Mutta lähes 200 kyläkauppaa se auttoi, kunnes Kataisen hallitus lopetti kyläkaupan tuen kokonaan vuonna 2012. Sen jälkeen kyläkauppojen määrä on vähentynyt noin 250:een, kun luku vuosituhannen vaiheessa oli noin 800.

Vaikka johdan yritystuen karsimisen parlamentaarista työryhmää, uskallan ehdottaa, että valtio ottaisi uudelleen käyttöön kyläkauppojen tuen. Vaihtoehdot olisivat investointituki aiemman mallin mukaan tai toimintatuki Ruotsin uuden menettelyn mukaan.

Kävi näet niin, että kohta kun Kataisen hallitus lakkautti meillä tämän tuen, Ruotsi otti käyttöön ”haavoittuvilla haja-asutusalueilla sijaitseville pienille kaupoille” myönnettävän suoran toimintatuen (ns. SGEI-tuen). Sitä myönnetään kauppaa kohti korkeintaan 300 000 kruunua vuodessa ja Ruotsi käyttää siihen noin 3 miljoonaa euroa vuodessa.

Toimintatuki Ruotsin mallin mukaan voisi olla vaihtoehto meilläkin. Sen rahoitukseen on erilaisia vaihtoehtoja, myös kaupan itsensä rahoittamia.

Mauri Pekkarinen

kansanedustaja (kesk.)

Jyväskylä