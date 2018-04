Kyläkoulu pitää säilyttää

Jälleen kerran on tullut aika, jolloin lähes satavuotias Saarenmaan kyläkoulumme on lakkautusuhan alla. Koulu on kylämme sydän. Sieltä ovat pienet koululaiset pyrähtäneet siivilleen jo sukupolvien ajan.

Vuosikymmenien varrella koulu on kerännyt yhteen niin ompeluseurat, voimistelijat, kuin pallopelien harrastajatkin. Siellä on laulettu kauneimpia joululauluja sekä juhlittu koko kylän äitejä. Koulun joulu- ja kevätjuhlat ovat kauneimpia lapsuusmuistojani. Koulun maisemissa on järjestetty myös kyläyhdistyksen tapahtumia; myyjäisiä, lasten kesäkisoja, uimarannan talkoita.

Palokan koulut ovat jo ennestään täysiä ja uusi Savulahden koulu ei varmasti myöskään tule jäämään ilman oppilaita. Olisi hölmöä tunkea Saarenmaalle hyvin mahtuvia lapsia ennestään täysiin tiloihin.

Saarenmaan koululla on myös yksi tänä päivänä harvinainen ja arvoonsa noussut ominaisuus; puhdas sisäilma.

Meidän tulisi opettaa lapsillemme kuinka vanhaa voi arvostaa ja korjaamalla pitää kunnossa, se pätee myöhemmin elämässä moneen paikkaan, parisuhdetta myöten.

Luonto on lähellä oppilaita ja sitä on helppo hyödyntää opetuksessa. Olen varma, että kyläkoulussa kasvaa luonnonläheisempiä ihmisiä, kuin kasvukeskuksissa.

En usko, että pienten aivojen kehitykselle parempi on iso ja meluisa, kuin pieni ja rauhallinen ympäristö. Jos oppilaat kuljetetaan taksikyydillä Palokan kouluihin, tulee pienimmillekin koulupäivän pituuteen kaksi tuntia lisää. Miten luulette sen vaikuttavan jaksamiseen ja koulumenestykseen? Kaksi tuntia lisää epäterveellistä istumista paikallaan. Suostuisiko matkapahoinvoinnista kärsivä aikuinen joka aamu ja ilta tällaiseen pikkuteitä kiertelevään ralliin? Tässä astutaan jo lapsen oikeuksien edelle.

Jos koulu lopetetaan, kylän lapsilta ja nuorilta katoaa harrastustilat. Koulun urheilukenttä on kovassa käytössä kesäisin ja jäädytettynä talvisin. Ilmastonmuutostakaan tuskin helpottaa lisääntyvä liikenne kaupunkiin. Antaako Jyväskylä koulullemme 100-vuotislahjaksi suljetut ovet?

Annika Manninen

tulevan koululaisen äiti

pj, Saarenmaa-Vertaala kyläyhdistys

Jyväskylä