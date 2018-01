Kylämme tarvitsee kaupan

Olemme huolestuneita S-ryhmän päätöksestä lopettaa kauppa- ja pankkipalvelut Pylkönmäellä. Kaupan nykyinen sijainti Pylkönmäellä on erinomainen ja kaikkien tavoitettavissa.

Sale on nyt Pylkönmäen ainoa kauppa. Seuraaviin kauppoihin on noin 30 km matkaa, joka kohtuumattoman pitkä. Julkista liikennettä ei juuri ole, ainoastaan koulukyyditys. Kaupan säilyminen kylällämme on kylämme elinehto!

Pylkönmäellä asuu paljon lapsiperheitä, autottomia ja ikäihmisiä, joille lähikauppapalvelut ovat elintärkeitä. Kesällä kylämme asukasmäärä kaksinkertaistuu, jolloin kaupan tarve kasvaa entisestään.

Olemme vastikään saaneet kylällämme uuden koulun, jonka oppilasennuste on hyvä. Näemme kylämme tulevaisuuden näkymät valoisana. Kylän vetovoimaisuus ja elinvoimaisuus vähenee huomattavasti, jos kauppa häviää kylältä. Kauppa on myös toiminut sosiaalisena kohtaamispaikkana monelle kyläläiselle.

Esitämme, että Sale kauppa säilyisi kylällämme, monipuolisien palvelujen kera.

Iida Moisio

Pylkönmäen kylien kehittämisyhdistys Pylkön Ääni ry

Saarijärvi