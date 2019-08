Kysymyksiä verohallinnolle

Maanantaina 5.8. tuli yhteenveto verojen maksutilanteesta Verohallinnosta, joka oli päivätty 31.07.2019. Yhteenvedon mukaan veronpalautustani on käytetty verovelan maksuun.

Verovelka on päätöksen mukaan veroennakkoa, jonka maksupäivä on ollut 23.7. 2019. Tämän ennakon olen kuitenkin maksanut eräpäivänään oikealle tilille, oikeana määränä ja oikealla viitteellä varustettuna.

Yritin omaveron kautta tutkia asiaa, mutta sieltä ei selvinnyt mitään. Ajattelin lähettää viestinä kopiot suorituksesta ja tästä kirjeestä, mutta viestipalvelu ei toimi, mutta korjautuu tämän vuoden aikana.

Tämän jälkeen soitin palvelunumeroon ja jonotin pitkään, koska siellä tuntuu olevan paljon reklamaatioita meneillään. Päästyäni viimein läpi oli palveluhenkilön asenne, kuin suoraan tsaarin ajalta: Meidän järjestelmässä ei ole vikaa ja meillä on laillinen oikeus toimia näin!

Olisin odottanut kuulevani pahoittelun tai anteeksipyynnön, mutta sain kuulla, että pankin maksu ei ole ilmeisesti näkynyt samana päivänä verottajan tilillä, vaikka se oli maksettu samasta pankista.

Neuvoja ilmoitti, ettei asiaa voi korjata siten, että maksu katsottaisiin ajoissa suoritetuksi ja veronpalautus maksettaisiin normaalisti. Ainut keino virkailijalla oli palauttaa suorittamani maksu takaisin tililleni, eli korjata tapahtunut virhe uudella virheellä.

Kukaan yksityinen laskuttaja ei ikinä pistä perintään maksua, joka ei näy heti tilillä ja lisäksi verottajan päätöksen ja maksupäivän välillä on ollut yli viikko!

Tämä olisi vielä yksittäistapauksena ollut siedettävää, ellen olisi törmännyt omaverossa oleviin suuriin virheisiin jo aiemminkin keväällä. Siellä edunvalvojalle tulee edustamansa henkilön veroilmoitukset täytettäväksi, mutta niihin ei omaveron kautta pääse mitenkään käsiksi, jos ei ole asianomaisen henkilön pankkitunnuksia.

Pankkitunnusten saaminen henkilölle, joka ei voi toimia itsenäisesti, on ilmeisesti myös mahdotonta. Soitin myös tästä verottajan palvelunumeroon ja vastaaja ilmoitti, että asia on heillä tiedossa ja ainut keino on toimia paperilla postin kautta!

Miksei veroilmoituksen mukaan saada tätä tietoa, jos se on tiedostettu? Monta turhaa puhelua jäisi pois! Onko verohallinto kouluttanut asiakaspalveluhenkilöitään toimimaan siten, että ainakin pahoiteltaisiin tapahtunutta ja luvattaisiin viestiä virheistä järjestelmässä edelleen?

Onko verohallinnon ohjelmisto hankintalain takia jouduttu ottamaan halvimmalta toimijalta ja siinä oleviin vikoihin ei pysty puuttumaan vai onko verohallinnossa yhä vallalla asenne, että olemme aina oikeassa ja veronmaksaja väärässä?

Tämän tyyppisellä toiminnalla haaskataan paljon veronmaksajien ja ennen kaikkea verohallinnon virkailijoiden aikaa!

Pyytäisin ottamaan huomioon, että veronmaksajat maksavat koko verohallinnon palkat ja ovat siten työnantajia, jota kyseisen hallinnon tulisi palvella!