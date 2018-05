Lääkärihelikopteri Jyväskylään

Jyväskylä ei ole ollut esillä päätettäessä lääkärihelikopterien sijoittumisesta Suomen kartalle. Nyt Keski-Suomen edunvalvojien tulisi avata keskustelu asiasta kiireesti. Yhteistyötä kannattaisi tehdä Pohjois-Karjalan kanssa.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti huhtikuussa kahden uuden pelastushelikopteritukikohdan perustamisesta. Ne tulevat Kaakkois-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle. Suunniteltu aloitus on vuonna 2022.

Uusille tukikohdille perusteena oli perustuslain vastainen tilanne, koska ensihoitolääkäri ei ehdi potilaan luokse vaaditussa ajassa eli alle puolessa tunnissa.

Pelastushelikopterin sijoittumiselle tärkeää on keskeinen sijainti. Sellainen on Jyväskylä. Kun tarkastellaan valtakunnallisesti, niin Kuopion pelastushelikopteri pitäisi olla Joensuussa. Tällöin yksi tukikohta olisi Jyväskylä ja kolmantena nyt päätetty Etelä-Pohjanmaa. Lääkärikopteri on nyt Turussa, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja Vantaalla.

Olin käynnistämässä projektipäällikkönä ja sitten toiminnanjohtajana lääkäriperusteista pelastushelikopteritoimintaa 1990-luvun lopussa Varkauteen. Myöhemmin se siirrettiin Kuopioon, jossa sairaalan lisäksi perusteena oli muun muassa silloiset Kallan sillat. Onnettomuustilanne sillalla voisi estää pohjoisesta sairaankuljetukset. Nykyiset Kataisen Kallan sillat ovat niin hulppeat, että liikenteellisiä perusteita ei enää ole.

Jyväskylässä on vahvat liikenteelliset perusteet. Vaajakoski ja koko Jyväskylä on pelkkää liikenteellistä tukkoa. Kirrin moottoritie ei paljoa muutosta tuo.

Nelostie on yksi tärkeimmistä päätieyhteyksistä Suomessa. Arvoperusteisilla mittareilla Nelostie on omaa luokkaansa esimerkiksi Viitostiehen verrattuna. Rekkaralli Nelostiellä onkin valtava ja muistissa on esimerkiksi Konginkankaan bussiturma.

Äänekosken jättimäinen biotuotetehdas tuo Nelostien kuljetuksiin oman lisänsä. Sellutehtaalle ajaa 240 tukkirekkaa joka päivä. Se on valtava määrä rekkaliikennettä Keski-Suomessa. Tehdas kuluttaa paljon myös kemikaaleja, joita kuljetaan niin maanteitse kuin rautateitse.

Lääkärikopterit ovat valtion rahoittamaa ensihoitotoimintaa. Jyväskylä on valkea alue; nyt pitäisikin Keski-Suomen yhdistää edunvalvontansa Pohjois-Karjalan kanssa ja vaatia lääkärikopterit Jyväskylään ja Joensuuhun.

Päivi Korpivaara

Jyväskylä