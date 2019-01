Lääkärijohtajia tarvitaan

Janne Ratilainen tuo esille (KSML 15.1.) huolensa johtajuuden ongelmista sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissamme sekä maamme lääkärimäärästä.

Ymmärtääkseni Ratilainen on huolissaan lähinnä terveydenhuollon organisaatioista, koska kritiikin kärki tuntui osuvan juuri maamme terveydenhuollossa vallitsevaan lääkärijohtajuuteen. Jaan hänen huolensa ainoastaan osittain.

Lääkärijohtajuus on mielestäni elinehto terveydenhuollon organisaatioille, toki ammattimaisen talousosaamisen tukemana. Lääkärijohtoisen toiminnan välttämättömyyteen on useampikin alan erityispiirteisiin liittyvä peruste, tärkeimpänä näistä kuitenkin vastuukysymys.

Liiketaloudelliseen menestymiseen perustuva yritystoimintaa johdettaessa suurin vastuu kohdistuu nimenomaan taloudelliseen tulokseen. Terveydenhuollon organisaatiossa vastuu jakautuu täysin eri lainalaisuuksia noudattaen.

Lääketieteellisin perustein tehdyt ratkaisut vaikuttavat valtaosin myös liiketaloudelliseen lopputulokseen. Siksi lääketieteellinen vastuu ja sen kantaminen vaativat tuekseen myös päätäntävaltaa läpi koko organisaation aina ylimpään johtoon asti. Johtamisosaamista lääkärikunta tarvitsee kiistatta lisää ja siinä meillä on ryhdistäytymisen paikka jos aiomme jatkossakin johtavan roolimme perustella.

Lääkäripulasta olen Ratilaisen kanssa eri mieltä. Lääkärimäärämme on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan, koulutusmääriä on lisätty ja lääkärimäärämme asukasta kohden on vähintään kansainvälistä keskitasoa.

Terveyskeskuksissa on toki täyttämättömiä virkoja, joihin on ollut hankaluuksia saada lääkäreitä. Usein lasketaan yhteen 1+1 ja ehdotetaan lääkärikoulutuksen lisäämistä auki olevien virkojen määrällä ja näin ”lääkäripula” tulisi hoidetuksi.

Jos koulutettaisiin hieman jopa yli tarpeen, saataisiin palkatkin vielä laskuun.

Ratkaisu toimii jos ensisijaisena tavoitteena ovat juurikin palkkojen alentaminen ja lääkärityöttömyyden lisääminen. Jos taas halutaan aidosti pureutua perusterveydenhuollon ongelmiin, meidän tulee luoda terveyskeskustyö houkuttelevaksi. Tähän ei vaadita tähtitieteellistä palkkatasoa.

Uskon, että mahdollisuus oman työn hallintaan, kohtuullinen päivystysrasite, mielekkään kokoiset väestöt ja osaava johtaminen ovat avainasemassa. Jos nämä asiat saadaan kuntoon, olettaisin terveyskeskuksiimme riittävän työvoimaa nykyisin käytettävissä olevan lääkärimäärän puitteissa ilman, että muut toiminnot sen kummemmin notkahtavat. Tämänhetkiset ongelmamme eivät perustu kysyntään tai tarjontaan vaan niiden kohtaamiseen.

Ville Väyrynen

kirurgi

kunnanvaltuutettu (kok.)

puheenjohtaja, Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen johtokunta

kansanedustajaehdokas

Muurame