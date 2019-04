Lähisuhde- väkivallalle nollatoleranssi

Kodin tulisi olla aina turvallinen paikka. Liian usein näin ei kuitenkaan ole. Valitettavan moni suomalaisista on joutunut kokemaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

Lähisuhdeväkivallasta on kyse, kun väkivallan tekijä on esimerkiksi nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai muu läheinen ihminen. Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen perusteella Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa EU-maista toiseksi eniten.

Kun koti muuttuu vaaralliseksi, on yhteiskunnan tarjottava suojaa. Siksi turvakotipaikkojen riittävästä määrästä ja alueellisesta saatavuudesta on huolehdittava.

Turvakotipaikkojen rahoitusta on kuluvalla kaudella kasvatettu 70 % ja paikkoja saatu lisää noin 30 vuoden 2018 loppuun mennessä. Enemmän on kuitenkin vielä tehtävä, jotta jokainen apua tarvitseva saa suojaa ja tukea silloin, kun sille on akuutti tarve.

Apua ja tukipalveluita tarvitsevat sekä väkivallan uhrit että tekijät. Erityisesti on panostettava väkivallan ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.

Ilmoituskynnys on laskettava niin alas kuin mahdollista. Maksuttomat puhelinpalvelut ovat monelle ensimmäinen vaihe siirtymisessä pois väkivallankierteestä. Palveluiden tulee olla laajasti tunnettuja ja ympäri vuorokauden tarjolla.

Lähisuhdeväkivallan estämisessä lähestymiskiellolla on tärkeä merkitys. Nykyisellään kiellon rikkomisesta seuraava rangaistus ei ole kaikilta osin riittävä ehkäisemään kiellon rikkomista.

Sen takia kokoomuksessa on esitetty lähestymiskiellon vaikuttavuuden tehostamista sähköisen valvonnan avulla. Sähköinen valvonta soveltuisi erityisen hyvin tilanteisiin, joissa lähestymiskielloissa on kielletty oleskelu tietyllä alueella.

Myös poliisilla on väkivaltaan puuttumisessa iso merkitys. Poliisin tulee saattaa syyteharkintaan perheväkivaltatapaukset myös silloin, kun asianomistaja ei itse kykene tekemään rikosilmoitusta.

Lähisuhteessa tapahtunut lieväkin pahoinpitely on aina virallisen syytteen alainen rikos riippumatta rikoksen tekopaikasta tai tekomuodosta.

Kokoomus on esittänyt, että lähisuhdeväkivallan kohdalla olisi luovuttava rikosasioiden sovittelusta. Sovitteluissa on riskinä, että lähisuhdeväkivallan uhri joutuu väkivallan tekijän painostamaksi seuraamusta määriteltäessä. Syytteen nostaminen ei ole riippuvainen uhrista eikä rikosseuraamuskaan saisi olla.

Hanna Laakso

pastori

kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen

kansanedustajaehdokas

Laukaa