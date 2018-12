Lähisuhdeväkivalta on merkittävä ongelma

Suomen Ensi- ja turvakotien liitto tekee arvokasta työtä. Vuodesta 1946 toiminut Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry tekee väkivallan vastaista työtä ja tarjoaa turvakotipalveluita väkivaltaa kokeneille naisille, lapsille ja miehille. Yhdistys auttaa vuosittain yli kolmeasataa perhettä.

Kriisiapua saa turvakodissa, vauvaperheille tarkoitetussa ensikodissa ja väkivaltaa kokeneiden avopalveluissa. Onkin hienoa, että Ensi- ja turvakodille valmistuu Kuokkalaan ensi vuoden elokuussa uudet nykyaikaiset toimitilat ja samalla turvakotipaikkamäärä kasvaa kahdella.

Turvakodin uudisrakennuksen lisäksi toinen hieno uutinen on, että Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen myönteisellä päätöksellä Äänekoskelle saadaan uusi turvakotiyksikkö vastaamaan pohjoisen Keski-Suomen turvakotipaikkojen tarpeeseen. Tilojen on tarkoitus käytössä jo keväällä 2019.

Sunnuntaina 25.11. 2018 vietettiin YK:n kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Useilla paikkakunnilla järjestettiin Valoa, ei väkivaltaa -tapahtumia. Jyväskylässä Keski-Suomen Nytkis ry eli Naisjärjestöt Yhteistyössä jakoi kävelykadulla esitteitä ja heijastimia yhdessä Ensi- ja turvakodin henkilöstön kanssa.

Tämän vuoden kampanjan teema on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta parisuhteessa. Teemassa painottuvat itsemääräämisoikeuden ja suostumuksen periaatteet.

Valitettavasti seksuaalinen väkivalta parisuhteessa on hyvin sukupuolittunutta ja naiset kokevat parisuhteissa seksuaalista väkivaltaa miehiä useammin. Tutkimusten mukaan 30% yli 15-vuotiaista tytöistä ja naisista on kokenut lähisuhteissaan väkivaltaa (Violence Against Women -selvitys FRA 2014). Vuonna 2017 parisuhdeväkivallan seurauksena kuoli 17 naista Suomessa.

Väkivaltaa kokeneiden naisten kohtaamisessa korostuu häpeän tunne. Avun hakeminen ei ole helppoa, oli väkivalta sitten henkistä, fyysistä tai seksuaalista. Siksi onkin huolestuttavaa, että kaikki eivät saa apua, vaikka haluaisivat.

Varhainen puuttuminen lähisuhdeväkivaltaan pelastaa ihmishenkiä ja meidän onkin entisestään madallettava kynnystä puhua ja hakea apua. On hyvä, että yhteiskunnassa asioista puhutaan nyt jo avoimemmin.

Joulunaika kokoaa perheet ja läheiset yhteen nauttimaan yhdessäolosta. Toivon tämän joulun olevan lämminhenkinen, ikimuistoinen ja jokaiselle turvallinen.

Heli Kaunismaa

puheenjohtaja

Keski-Suomen Vihreät Naiset ry

Jyväskylä