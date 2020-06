Löperöä puheenpartta 1990-luvun lamasta

Yhä useampi poliitikko aina nuoria ministereitä myöten on varoitellut, ettei nykyisessä koronaepidemian aiheuttamassa vakavassa kriisissä ”tehtäisi samoja virheitä” kuin 1990-luvulla.

Sortumatta käänteiseen ikärasismiin minun on pakko todeta, että näistä kommenteista huokuu selkeä aikalaiskokemuksen puute. Me pk-yrittäjät, jotka olimme tuolloin myrskyn silmän keskiössä, tiedämme – liiankin hyvin – mitä virheitä tuolloin tehtiin.

On aivan ymmärrettävää, että jos saat lainaa yrityksesi kehittämiseen, investointeihin yms. edullisella korkomarginaalilla, niin otat tuon lainan. Ja koska lainalla on aina myös myöntäjä, niin tähän diiliin tarvitaan siis rahoituksen antaja eli pankki. 1990-luvulla vain kävi siten, että kun kaikki sortui monien tekijöiden summana, pelipaikalle jäin vain orpo yrittäjä.

Jokainen tajuaa, että kun tuon ajan lemmikin eli päivittäin noteerattavan Helibor-viitekoron taso puhkaisi 15 % rajan ja sen päälle vielä pankin marginaalit, niin peli oli tältä osin selvää.

Devalvaation myötä valuuttalainaa ottaneiden velan pääoma nousi sekin useilla kymmenillä prosenteilla.

Talouskriisin eskaloiduttua työttömyys ja konkurssien määrä kasvoivat. Valtio sitoutui takaamaan pankkien velat vuonna 1991. Luottotappiot jatkoivat kasvuaan, ja niitä kertyi pankeille vuosina 1988–1993 yli 55 miljardia markkaa, joka on uskomaton luku.

Sen ajan pankkien toiminnan huono kontrolli on mielestäni yksi merkittävimmistä tekijöistä niistä lukuisista virheistä, mitä tuolloin tehtiin. Huhtikuussa 1992 perustettu Valtion Vakuusrahasto ryhtyi pelastamaan pankkeja lainamuotoisella pankkituella. Kaikki isoimmat pankit saivat pankkitukea, mutta suurimman tukipotin lohkaisivat SKOP ja Suomen Säästöpankki.

Tuki oli toki tarpeen, mutta varomaton singnaali siitä, että valtion piikki on auki, saattoi johtaa siihen, että joillekin pankeille tuli kiusaus maksimoida luottotappiot korkeamman pankkituen toivossa. Samaan aikaan massamme käytiin ennennäkemätön varallisuuden uusjako; yrittäjien ja yrityksien omaisuusmassan vakuusarvot säädettiin minimiin, ja salkkumiehet ostivat kaiken mahdollisen pilkkahintaan.

Tämän karmean episodin tueksi oli muodostettu mm. valtion omaisuudenhoitoyhtiöt Sponda ja Arsenal, joita myös roskapankeiksi kutsuttiin.

Näiden yhtiöiden toimintaa ohjasi kylmä ja täysin epäinhimillinen logiikka, jossa ei jätetty yhtään kiveä kääntämättä. Oli tragikoomista seurata esim. Arsenalin henkilökunnan rekrytointiprosessia; yhtiöön palkattiin useita kymmeniä entisiä eri pankkien johtavia toimihenkilöitä siivoamaan omia sotkujaan.

Kriisin hyytävin loppuhuipennus oli Lipposen 2 hallituksen linjaus, jossa hallituksen II valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes teki kaupan (31.3.2020,) jolla valtio möi Arsenalin n. 12 200 miljoonan markan saatavat, joita oli n. 76 000 kappaletta, 600 miljoonalla markalla; summa oli vaivaiset 5 % saatavien potentiaalisesta saldosta. Ostajina olivat kaksi ärhäkkää perinnän terrieriyhtiötä, Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland. Tehty sopimus on salainen aina vuoteen 2025 asti, ja kaupan siunasi myös tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Jos jotain pitäisi siis tuosta ajasta oppia, niin oma viestini on kokemusasiantuntijoiden kuuleminen. Osa yrittäjistä perheineen on jo uupunut matkalla, osalla perintäyhtiöt laittavat vielä ainoana joulupostia ja elämä on muutoinkin sameaa. 1990-luvun kokemukset hallitsevat vielä monen kansalaisen mielenmaisemaa.

Nykyisessä kriisissä yrityksien ohella useat kotitaloudet ja yksittäiset kansalaiset ovat vakavissa maksuvaikeuksissa. Kriittinen piste on luottotietojen menettäminen; sen jälkeen mikään ei ole ennallaan ja kaikki menee uusiksi. Tähän olisi syytä saada pikainen muutos.

Hyvä alku olisi putsata luottotiedot kuntoon heti, kun velallinen on suorittanut velkansa. Nythän luottotietomerkintä killuu kymmenissä rekistereissä jopa useamman vuoden, vaikka velat olisi jo ajat sitten hoidettu.