Lahopuiden määrän väheneminen on harhaa

Liikun paljon metsissä niin sienten kuin marjojen ja kalastusharrastusten vuoksi. Metsiin jää nykyään erittäin paljon puuta lahoamaan. Metsänomistajat eivät nykyään kerää tuulen kaatamia puita, eikä puunjalostusteollisuus ole kiinnostunut puiden keruusta. Mm. koneen siirrot tulevat niin kalliksi, että pienet puumäärät jäävät lahoamaan metsiin.

Menneinä vuosikymmeninä oli väkeä. Tuulen kaatamat puut kerättiin hyvin tarkkaan pois.

Nyt metsissä liikkuessa on avohakkuualueiden reunoilla tuulen kaatamia puita, jotka ovat jo lahonneet. Niitä on niin paljon, että siellä on vaikeaa liikkua.

Minulla on ainakin omakohtaista kokemusta noista tuulen kaadoista.

Taitaa olla niin, että yhtiöiden metsäammattilaiset eivät edes jouda käymään metsissä. Ihmisiähän on vähennetty niin paljon metsäorganisaatioista.

Motokuskeille annataan kartta käteen, he suuntaavat hakkuutyömaalle ja tekevät työn pomojen käymättä metsässä lainkaan. Samoin metsänomistajat ovat vieraantuneet metsistä. Tilanne on sen vuoksi tuulen kaatamien puiden kohdalta suorastaan surkea mielestäni.

Tämä perustuu eläkkeellä olevan entisen metsäammattilaisen henkilökohtaiseen kokemukseen. Olen ärsyyntynyt uutisesta, että metsissä ei ole lahoavaa puuta tarpeeksi.

Esko Puurula

Jämsä