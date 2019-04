Lain pitää suojella, ei ottaa pois suojelua

Yhteiskunnan rauhan salaisuus on, että yhteiskunnan jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua asioihin, jotka koskevat heitä. Tämä on se aate, johon demokratia perustuu. Siksi on äärimmäisen tärkeää, kun lakeja luodaan, että ne, joita lait koskevat, osallistuvat täysimääräisesti niiden luomiseen. Lisäksi on varmistettava, että itsemääräämisoikeus on aina suojattu. Jos nämä edellytykset eivät täyty, määrätään lait ylhäältä, mikä lopulta heikentää yhteiskuntarauhaa.

Viime aikoina luoduissa laeissa ei ole valitettavasti otettu huomioon näitä tärkeitä edellytyksiä. Yksi tällaisista laeista on 1.3. 2018 voimaan tullut tartuntatautilaki 1227/2016. Lain 47 ja 48 § voidaan helposti tulkita ja on käytännössä tulkittu siten, että se on poistanut itsemääräämisoikeudet sekä vammaispotilailta että hoitajalta. Lakia on tulkittu siten, että niin potilaat kuin hoitajat ovat joutuneet ottamaan rokotuksia riippumatta siitä, pitävätkö he siitä vai eivät.

On selvää, että työntekijöitä, joihin laki vaikuttaa, ei oltu kuultu ennen lain säätämistä. Heidän lisäkseen ei kuultu työnantajiakaan, joiden toimintaa laki on hankaloittanut. Seurauksena monet työntekijöistä lähtevät ammatista tai vaihtavat työn sellaiseen, jossa lain tulkinta ei vaikuta heidän itsemääräämisoikeuteensa. Kun otetaan huomioon kysyntä, joka yhteiskunnassa on hoidon ammattilaisille, ei tällaiseen kehitykseen ole varaa.

Työnantajiin laki on vaikuttanut muun muassa niin, että asiantuntevia työntekijöitä on pitänyt siirtää työtehtäviin, joissa osaaminen ei ole ollut parhaassa mahdollisessa käytössä.

Tämä, kuten monet muut viime aikoina voimaan tulleet lait, on uudistettava. Äärimmäisen tärkeää uudistamisprosessissa on se, että ne, joita laki koskee, osallistuvat täysimääräisesti sen tekemiseen, ja että itsemääräämisoikeus on suojattu. Tässä tapauksessa asia koskettaa hoitoalan työntekijöitä ja työnantajia.

Paul Abbey

suunnittelija

Kati Jetsu

sairaanhoitaja, varaluottamusmies

kansanedustajaehdokkaat (vas.)

Jyväskylä